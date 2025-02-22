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智原營收Q1季增逾150% 創單季新高

2025/02/22 05:30

智原對首季營運釋出樂觀看法，因先進封裝量產及委託設計營收大增，首季營收可望季增逾150%，創單季歷史新高。（示意圖，中央社資料照）智原對首季營運釋出樂觀看法，因先進封裝量產及委託設計營收大增，首季營收可望季增逾150%，創單季歷史新高。（示意圖，中央社資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）昨日召開法說會，對首季營運釋出樂觀看法，智原總經理王國雍表示，因先進封裝量產及委託設計營收大增，首季營收可望季增逾150%，創單季歷史新高，上半年營收即可達到去年全年水準；不過，因先進封裝業務毛利率偏低，首季毛利率恐下滑至20%~23%，但首季毛利率為全年谷底，接下來可拉升，若扣除先進封裝業務，毛利率仍有去年水準（逾45%）。

Q1毛利率23%

上半年營收可達去年全年水準

面對今年整體市場環境，王國雍指出，美中禁令常有不同變化，環境充滿不確定性，讓客戶開案偏向觀望，但長線來看，客戶開案與積極度仍正面，DeepSeek也加速邊緣運算應用，為市場帶來更強的動能。

王國雍強調，隨著AI應用多元化為ASIC市場帶來更多機會，智原彈性商務模式及策略合作，讓公司具備「價值鏈管理」的獨特市場地位，可依照個別客戶價值鏈需求，提供靈活價值補給，無論是完整的一條龍服務或是特定環節的支援，智原都能透過模組化商業模式，準確補足客戶所需；至於下半年仍有變數，下半年營運預估等到下次法說會再說明。

去年EPS 4.04元

智原去年第四季合併營收為29.5億元，季增2%、年增5%，毛利率為42.8%，歸屬於母公司業主之淨利為2.4億元，基本每股稅後盈餘為0.91元。去年全年合併營收為110.6億元，年減8%，毛利率為45.7%，全年歸屬於母公司業主之稅後淨利為10.4億元，基本每股稅後盈餘為4.04元。

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