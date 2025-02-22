今年團費只漲不降 雄獅︰接單已到暑假

疫後旅遊需求熱絡，雄獅旅行社發言人賴一青表示，受惠於航班增加，今年旅遊需求持續熱絡，「今年團費只會調漲、不會下降」，長程線包括美加、歐洲訂單能見度已到暑假檔期。 （資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕疫後旅遊需求熱絡，雄獅（2731）旅行社發言人賴一青表示，受惠於航班增加，今年旅遊需求持續熱絡，直言「今年團費只會調漲、不會下降」，長程線包括美加、歐洲訂單能見度已到暑假檔期。

機票等成本揚 團費漲10%

賴一青指出，今年機票、飯店、車資成本還是上漲，且新台幣疲弱，估計整體團費漲幅將達10%，義大利團體旅遊價格漲幅最高可達2成；整體而言，今年的團費平均價格較疫情前至少漲了3成。

請繼續往下閱讀...

賴一青說，過去2年旅遊業受惠於疫後紅利，市場強勁復甦，且隨著航空公司航班逐步恢復，多條航線增加航班，讓業者在產品規劃與包裝上更具靈活度，市場需求進一步擴大。

大阪萬博會商機 10萬機位待命

雄獅旅遊預估，今年旅遊需求將持續熱絡，樂觀看待疫後旅遊紅利商機延續，日本和東南亞訂單已到4、5月，歐洲訂單能見度已至7月，美加、紐澳暑假檔期也陸續進單。

日本市場受惠於2025年大阪萬國博覽會，包括神戶、高松、松山等航點將增加航班，每個月將增加至少1萬個位子，半年可銷售機位將達10萬個，量體大增，也為旅遊市場帶來巨大成長動能。

客製迷你小團 成長逾2成

雄獅也觀察，旅客開始傾向前往二、三線城市或冷門國家體驗深度旅遊，如北歐、東非、南非、中亞等地區崛起速度最快，運動旅遊也是重點項目，像富士山登山團人數去年逾1200人，今年可望成長3成。

獎勵旅遊及客製小包團也呈現成長趨勢，雄獅過去2年已為超過千家企業客戶舉辦獎勵旅遊；「客製迷你小團」多為10人以下的家族親友，可針對預算自由調整行程、私密性較高，去年服務人數年增逾1成，今年可望成長逾2成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法