包廂音樂授權費大增》錢櫃怒轟應解散 ACMA不回應

集管團體小檔案

〔記者林菁樺／台北報導〕音樂集管團體ACMA（亞太音樂集體管理協會）近期公告KTV、電腦伴唱機及卡拉OK等業者的新授權費率，再度引爆業者不滿。錢櫃就怒轟，ACMA完全不尊重使用人意見，濫用仲團（集管團體）地位，應將其解散，以免製造禍端；ACMA對此不做任何回應。

錢櫃：完全不尊重使用人意見

國內有MÜST、ACMA、TMCA三大音樂集管團體，MÜST管理近二十八萬首最多、歷史也最悠久，ACMA有近四萬首、TMCA管理近二．五萬首；本次爭議在於ACMA調漲費率，但KTV業者認為，ACMA管理歌曲數量雖增加，實際上點播率卻下降，「不降反漲」還偏離行情，讓業者無法接受。

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好樂迪於申請審議理由指出，ACMA本次逕行將卡拉OK、KTV概括授權公開演出使用報酬費，每間包廂年繳費率從五百元調漲至三千元，是「明顯不盡合理」。

好樂迪自曲庫的歌曲分析，提出二○一六年及前年、去年所占曲數的數量、被消費者實際點播的次數；AMCA在申請人曲庫的歌曲雖由五九二首增加到一四六四首，但總點播次數卻從一○五．四萬次，下降到七十．二萬次，減少約三十五萬次，總點播次數也從一．四四％掉到一．二九％。

好樂迪指出，依據使用者付費原則，要有實際公開演出行為，也就是歌曲被利用，才能收取公開演出費，但ACMA卻以管理的曲數增加為由，逕行公告增加費率五倍，顯昧於市場利用情形，且已偏離市場行情。

好樂迪稱，不認為ACMA有何得以調整費率理由，反而應參照點播次數逐年減少情況，將每年每間包廂調降為二五○元才合理。

錢櫃更是譴責猛烈，ACMA在成立之初訂定費率時，僅以所謂的意見交流會，即貿然自訂費率，近期該會又重施故技，不僅藐視法律規定，且完全不尊重使用人意見，濫用仲團地位，實應將其解散，以免製造禍端。

記者向ACMA詢問，但ACMA僅表示，就按照公告費率，不對此多做任何回應。

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