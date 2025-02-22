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美強化油氣連結亞洲 壓低中俄影響力

2025/02/22 05:30

路透報導，川普政府正透過增加化石燃料的投資，將亞洲區域盟友與華府串連起來，以重塑美國與東亞國家的經濟關係。（路透檔案照）路透報導，川普政府正透過增加化石燃料的投資，將亞洲區域盟友與華府串連起來，以重塑美國與東亞國家的經濟關係。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，川普政府正透過增加化石燃料的投資，將亞洲區域盟友與華府串連起來，以重塑美國與東亞國家的經濟關係，而美國的策略是利用亞洲國家對關稅與運輸航線安全的疑慮。目前日本、南韓、台灣與其他亞洲國家已接受增加美國天然氣進口的觀點，此發展將提振美國經濟，並降低中國與俄羅斯的區域影響力。

台日韓等亞洲國家 將增加採購美天然氣

報導指出，美國總統川普本月七日與來訪的日本首相石破茂午餐時，話題很快轉至東京如何協助開採阿拉斯加天然氣，並將之運送至美國亞洲盟邦的議題。消息人士透露，美國能源沙皇柏根強調，該合資計畫是日本取代中東能源運輸，並解決與美國貿易失衡的方法。

這項建造一條八百英里的輸氣管，以連接阿拉斯加北坡氣田與太平洋海岸出口站的計畫，因成本高昂與地勢惡劣而被擱置數十年。儘管石破茂對該計畫的可行性存有疑慮，但仍釋出樂觀訊息；知情者說，他表示希望日本參與該規模四四○億美元的計畫。

日本是全球第二大液化天然氣買家、能源基礎建設的主要投資者，華府智庫哈德遜研究所日本計畫主席溫斯坦說，「如果川普政府的計畫落實，美國的液化天然氣將大量流入日本、南韓，並向下擴散，如此，東南亞將在經濟上依賴美國；美國正重新繪製能源依賴地圖」。

美國國務卿魯比歐近日與日本、南韓外長發表聯合聲明，同意透過「釋放」美國「平價、可靠的能源」，特別是液化天然氣，來強化能源安全。印度總理莫迪本月十三日與川普會面時，也承諾採購大量美國能源，以避免關稅報復。台灣亦考慮採購更多美國能源，包括阿拉斯加的液化天然氣。

川普第一任期的資深能源官員德倫茨說，台灣增加對美國能源的依賴，將有助遏止中國對台灣採取海上封鎖等激進措施；他說，「在某種程度上，你簽訂的是安全保障合約，亦即一旦爆發衝突，美國將確保物資供應不中斷」。

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