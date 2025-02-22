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非紅鏈扮要角 經長：打造台灣製造日不落國

2025/02/22 05:30

經濟部長郭智輝昨出席企業經理協會例會，以二○二五年台灣經濟的發展為題發表演說。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝昨出席企業經理協會例會，以二○二五年台灣經濟的發展為題發表演說。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨出席企業經理協會例會，以二○二五年台灣經濟的發展為題發表演說。他說，美國總統川普祭出關稅戰，主要是評估中國對美國威脅甚大，台灣優勢是能夠勝任非紅供應鏈中的要角，在其中發掘機會，經濟部將協助籌組國家隊，推動半導體產業鏈升級，且掌握科技主權，讓台灣實現製造業日不落國。

協助籌組國家隊 推動半導體產業鏈升級

郭智輝指出，經濟部以台灣為本引進外商技術，去年關鍵外商投資額達二八五億美元創新高，在台設立約四十家研發中心，帶動製造業投資新台幣五二八三億元。

這些外商投資案包括，輝達來台研發五大AI（人工智慧）核心技術，建置全球通用型GPU效能最強的超級電腦Taipei-1，AMD來台研發AI軟硬體、3D異質整合、矽光子晶片等相關技術。另英飛凌導入車用無線控制技術，研發汽車級通訊晶片及應用解決方案，及美光研發全球最領先製程暨高頻寬記憶體（HBM）。

郭智輝說，除了製造面外，經濟部同步強化國內IC設計研發能量，攻頂國際領先規格，開發取代紅色供應鏈的晶片，例如群聯電子的SSD解決方案通過NASA TRL-6認證，可望應用於太空資料中心建置。

他總結表示，台灣是世界的關鍵，台灣將強化與民主夥伴的合作，推動半導體產業鏈的創新與升級，共同掌握科技發展的主導權，經濟部協助籌組國家隊，落實製造業的日不落國。

工商協進會理事長吳東亮昨也說，總統賴清德已提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，期待擴大國際合作空間，協進會也盼政府成立國家隊，莫讓企業單打獨鬥，協進會也將持續與政府配合，讓TeamTaiwan重返世界舞台的核心。

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