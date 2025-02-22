去年燃氣發電超車燃煤 綠電占比破10％

我國近2年發電結構變化

火力發電落實「增氣減煤」

〔記者林菁樺／台北報導〕民進黨政府執政以來，我國持續推動能源轉型。根據經濟部能源署最新統計，去年我國燃氣發電量達一二二五億度，正式超越燃煤的一一三三億度，火力發電方面正落實「增氣減煤」；另備受矚目的綠電，也由前一年的二六九億度增加到三三三億度，占比突破十％、來到十一．六％。

燃氣燃煤發電量 首度黃金交叉

我國火力發電來源，除最大宗的台電機組外，還有民營電廠與工廠自用發電設備。據統計，去年全台總發電量二八八六億度、年增二．二％，其中，燃氣、燃煤發電量首度「黃金交叉」，燃氣總發電量一二二五億度、占比四十二．四％，燃煤一一三三億度、占比三十九．三％，整體燃氣比燃煤多九十二億度。

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若只看台電系統，早在五年前就已是燃氣發電較多，且持續擴大至今，最大關鍵除台電大幅度減少使用燃煤機組外，近年來台電與民營電廠的燃煤機組陸續除役，而新增機組僅有燃氣；今年台電合計有興達新一號、興達新二號、台中新一號、大潭七號等四部大型燃氣上線，燃煤則有民營的麥寮機組、台電興達三號等將除役，「氣主煤從」態勢確立。

綠電成績也備受矚目，去年綠電達三三三億度、年增六十四億度，其中，太陽光電增加二十億度，風電又以離岸風電風場陸續商轉，去年大增四十億度、貢獻最大，慣常水力則較前年多了三億度左右。

核能發電占比僅剩四．二％

去年整體發電結構，燃氣超過四成最多，燃煤降至四成以下，綠電排第三、占比來到十一．六％，核能僅剩四．二％；經濟部在去年底盤點，二○二六年光電裝置容量可達二十一GW、風電五．六GW，加上原有的水力、陸域風電及生質能等，綠電供給目標要達五五○億度，等同在這兩年內，每年要增加百億度綠電才能達標。

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