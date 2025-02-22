美財長再促中 停止重出口輕消費

美國財政部長貝森特昨與中國副總理何立峰首度進行視訊對話，呼籲中國降低以出口推升經濟成長的發展模式。圖為貝森特二十日接受彭博電視訪問。（彭博）

貝森特與中國副總理何立峰視訊 討論兩國經濟議題

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特昨與中國副總理何立峰首度進行視訊對話，他重申美國長期以來敦促中國停止過度依賴出口，轉而以刺激消費再平衡其經濟的立場。

貝森特二十日接受彭博電視訪問說，他將與中國高層展開首度視訊通話；他沒有透露對談者的身分。中國外交部昨聲明，副總理何立峰將與貝森特視訊討論兩國在經濟領域上的重要議題。

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貝森特受訪說，他向中國傳達的第一個訊息將是「我們希望共同合作」，以及我們確認希望中國遏阻芬太尼原料流入美國；美國總統川普本月初以芬太尼非法交易為由，加徵中國所有進口產品十％關稅。

貝森特一如前任財長葉倫，呼籲中國降低以出口推升經濟成長的發展模式。他指出，「中國必須再平衡其經濟，以利消費；他們壓抑勞工與消費者來支持產能擴張」。

貝森特談到中國的外匯政策時說，人民幣是「非常難以估值的貨幣」；依據購買力平價等任何學術模型估計，人民幣「算是便宜」，他也提到資金流出對中國的壓力，表示目前受到資本控制的中國人「希望將部分資金移出中國」。

他說，人民幣「最不確定因素」是外國投資人難以自由地將其投資匯出中國，「人民幣的點值（point value）難以確定」；貝森特強調，「美國仍堅持強勢美元政策，但這並不意味相對於美元，其他國家可以讓其貨幣貶值或操縱貨幣」。

是否對中國課更多關稅 貝森特：我不會洩漏川普籌碼

至於川普是否計畫對中國課徵更多關稅，貝森特說，「我不會洩漏他的談判籌碼」。川普的國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）估計，對中國加徵十％關稅，在未來十年將產生五千億至一兆美元的經濟效益；中國駐美大使館表示，中國政府反對川普政府以打擊芬太尼為藉口，增加中國關稅。

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