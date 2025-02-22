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音樂授權費漲5倍 ＫＴＶ歡唱恐變貴

2025/02/22 05:30

ACMA近期公告調漲費率，KTV包廂年繳費率由500元漲至3000元，KTV歡唱恐變貴。（資料照）ACMA近期公告調漲費率，KTV包廂年繳費率由500元漲至3000元，KTV歡唱恐變貴。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕歡唱恐變貴！音樂集管團體亞太音樂集體管理協會（ACMA）最近重新公告KTV與電腦伴唱機等概括授權費率，KTV包廂年繳費率由五百元漲至三千元、大增五倍，引發好樂迪等業者不滿，已向智慧局申請審議。

ACMA近期公告調漲KTV、電腦伴唱機及卡拉OK等四項概括授權公開演出使用報酬費率；對KTV影響最大的是每年每間包廂從五百元大漲到三千元；以好樂迪為例，全台逾一九○○個包廂得多繳近五百萬元，加重營業成本。

電腦伴唱機區分營利、公益等性質，小吃店等營利用授權費調漲一千元最多，公益性如社區歌唱班的伴唱機也漲七百元，里民活動中心就算無營利，也要漲三五○元。

好樂迪、錢櫃等對費率調漲大為不滿，已向智慧局申請審議；但依相關規定，集管團體可就其管理的著作財產權利用型態，訂定使用報酬率與實施日期，公告卅天即實施，如有爭議，利用人再申請審議。

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