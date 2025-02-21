財經青紅燈》與市況脫節的房貸負擔率

近幾年官方發布的房貸負擔率成為不符市況、僅是「嚇人」的數字。 （資料照）

近日內政部發布最新房價負擔能力統計，從2021年第三季起全國房貸負擔率季季突破新高、為史上最沉重，六都房貸負擔率幾乎也屢破新高，但2021年下半年至2024年上半年，房市買氣依舊穩定，尤其部分時間點可用熱絡來形容，甚至去年全國買賣移轉棟數創過去11年來最高，似乎與有史以來最沉重的房貸負擔率調查形成強烈反差。

回顧去年房市買氣變化，在銀行房貸緊縮、央行第七波選擇性信用管制上路前的上半年，官方統計的房貸負擔率一季比一季還要更沉重，但房市買氣卻依然熱絡，甚至支撐著房價快速飆漲，其實關鍵就出在官方的房貸期數未與市況同步，還停留在過往20年期的基礎上。

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進一步觀察同樣出自內政部彙整的數據，也就是內政部不動產資訊平台發布的新增購置住宅貸款平均期數，自2015年第三季起，全國貸款平均期數就已超過20年、240期，甚至2023年第三季開始，已連續四季突破300期、約25年，去年第二季更高達315期、約26.25年，突破歷史新高。

反觀內政部的房價負擔能力統計的房貸基礎，從2002年第一季有統計以來，直到最新的2024年第三季，20多年來統計時間仍停留在房貸20年、240期為基準，自然與現實存在顯著落差。

尤其近幾年房價節節攀高，甚至快速飆漲，但身為官方統計重要項目的房貸期數基準卻未跟上市況、適時做出調整，得出結果就是官方發布數據顯示購屋民眾房貸負擔率每季均創史上最沉重。但實際上，近幾年購屋的民眾，因選擇30年期房貸，降低每月還款金額，進而可負擔更高的購屋總價，自然讓官方發布的房貸負擔率成為不符市況、僅是「嚇人」的數字了。（記者徐義平）

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