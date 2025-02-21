集邦：關稅衝擊不明顯 2月電視面板報價續漲

集邦科技指出，目前關稅衝擊尚不明顯 ，2月電視面板報價仍將持續上漲。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕集邦科技TrendForce發布2月下旬面板報價報告，研究副總范博毓指出，目前關稅並未帶來太大衝擊，反而中國國內以舊換新政策支持，持續帶動需求增長，2月電視面板報價仍將持續上漲。

美國總統川普日前宣布對中國進口產品加徵10%關稅，有零組件廠商表示，中國面板廠正在積極尋找海外生產據點，面板廠群創（3481）則評估，台廠處於相對有利位置。

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范博毓表示，關稅衝擊目前並不明顯，大部分的品牌客戶採買動能仍強，面板廠也持續維持較高的生產水準，以對應此波需求的增長，也因電視面板需求穩定，能支撐報價上漲，且因大尺寸電視面板需求較好，在產能排擠下，也有助於拉抬中小尺寸電視面板價格的走勢。

TrendForce預估2月32吋電視面板上漲0.5美元、43吋上漲1美元、50吋持平、55吋上漲1美元、65吋上漲2美元、75吋上漲3美元。

在顯示器面板部分，范博毓說，雖然第一季向來為傳統淡季，但2月後需求逐漸轉強，面板廠在電視面板價格持續上漲趨勢下，也醞釀顯示器面板漲價的氛圍，惟品牌客戶仍保持觀望心態，預期買賣雙方在價格走勢上可能會有一番角力。

目前觀察2月顯示器面板價格走勢，Open Cell面板預估微幅上漲0~0.1美元，面板模組仍維持全面持平態勢。

NB面板需求尚處於傳統淡季循環中，預估第一季需求季減幅度約3.3%，較先前預期收斂，主要是部分品牌客戶考量到關稅與供應鏈移轉等問題，增加採購力道。不過大部分的面板廠擔心後續的需求動能可能仍有變數，目前在面板價格策略上依然採取較為穩健的操作，暫時沒有提出明確的漲價想法，預估2月的NB面板仍持平。

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