中鋼1月稅前賺2.03億元 大減7成

中鋼1月稅前賺2.03億元、年減7成。（記者林菁樺攝）

風電有補 但業外股利減少

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）昨公告自結一月獲利，受惠東北季風強勁，挹注中能風場發電增溫，帶動毛利增加，中鋼一月營業利益2.76億元、年增114%。不過，合併營收、合併稅前淨利都受春節工作天數減少、且鋼鐵量價較去年同期減少而下滑。

中鋼指出，中能風場在去年8月陸續併網，冬天因風場穩定發電，對營運貢獻良多，預計可持續到4月左右，而去年同期尚無風場貢獻，因此推升今年一月營業利益優於去年同期。

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不過，一月稅前淨利2.03億元，較去年同期6.8億元、大減7成，除鋼鐵本業價量不如去年初，且礦業投資獲配的股利減少，還有今年農曆春節假期多落在一月而受影響。

中鋼也提到，美國政府近期宣布對進口鋼鐵與鋁材課徵25%關稅，重回齊頭式課徵，「已帶動美國鋼價走強」。

中鋼主管分析，這對東南亞等鋼廠會是相對利多，因銷美雖有高關稅，但全球稅率相同，關稅繳完後，價格若比美國鋼價低，反而賣得進去，加上中國兩會等政策有望支撐鋼市需求，對後市看穩。

中鴻︰溫和調整內、外銷盤價

另外，單軋廠中鴻（2014）昨開出3月內銷、4月外銷盤價，內銷的冷、熱軋鋼品雖平盤，但軋延料、鍍鋅產品每噸上漲300元，主要是考量全球貿易秩序面臨重整，也適度反映市場行情，盤價採「溫和調整」。

中鴻指出，川普的貿易政策不確性高，各國市場採購暫時觀望，但銷美的API油管確實看俏，訂單能見度多達5、6個月。

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