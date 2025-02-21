今年AI需求持續成長 環宇-KY、IET-KY營運看好

IET-KY董事長高永中樂觀看待今年營運表現，營收有望再創高峰。 （資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵族群近期陸續召開法說會，繼穩懋（3105）後，環宇-KY（4991）、IET-KY（4971）昨也參加座談會、舉行法說會，受到AI需求持續成長，CSP（雲端服務供應商）資本支出並未下修，IET-KY表示今年營運將再創高峰，環宇-KY也表示審慎樂觀。

IET-KY董事長高永中表示，由於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片的量產訂單回籠，同時砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，樂觀看待2025年營運表現，營收有望再創高峰。

請繼續往下閱讀...

高永中指出，目前公司稼動率已達70%~80%，今年可增加25%產能，且還在繼續蓋新廠房，若需求持續向上，IET-KY擁有充裕的機台和場地，若以營收占比來看，砷化鎵占比約20%~25%，以國防與車用應用為主，磷化銦則達40%以上。

上個月美國商務部簽定晶片法案直接金額補助的初步條款，IET-KY可獲得最高約1030萬美元（約新台幣3.36億元）的直接補助，待通過實地查核後可正式簽約請款；至於聯邦政府的直接補助額，加上晶片法案相關美國國稅局獎勵投資的25%稅務減免，保守估計可取得超過2300萬美元（約新台幣7.5億元）的美國聯邦補助款；去年第四季也取得德州州政府半導體創新資金補助412萬美元的擴建廠房補助，因此今年將有較大的資本投入。

環宇-KY發言人余有崇則認為，受到AI需求續強，加上CSP資本支出並未下修，且手機與WiFi市場逐漸回溫，對2025全年展望樂觀，尤其是KDG（光電元件）產品的成長幅度最大。

他認為，全球800G光模組市場，從原先預估2025年需求2000萬顆上修至3000萬顆，1.6T光模組也由原預估500萬顆上修至700萬顆，而環宇-KY的200G per lane PD今年進入量產階段，可應用於800G、1.6T光模組；環宇也預計在新竹成立營運中心，將建立連續光波雷射（CW Laser）供應鏈，期待今年就有機會切入光波雷射市場，將推出自有產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法