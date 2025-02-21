晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

今年AI需求持續成長 環宇-KY、IET-KY營運看好

2025/02/21 05:30

IET-KY董事長高永中樂觀看待今年營運表現，營收有望再創高峰。 （資料照，記者張慧雯攝）IET-KY董事長高永中樂觀看待今年營運表現，營收有望再創高峰。 （資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵族群近期陸續召開法說會，繼穩懋（3105）後，環宇-KY（4991）、IET-KY（4971）昨也參加座談會、舉行法說會，受到AI需求持續成長，CSP（雲端服務供應商）資本支出並未下修，IET-KY表示今年營運將再創高峰，環宇-KY也表示審慎樂觀。

IET-KY董事長高永中表示，由於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片的量產訂單回籠，同時砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，樂觀看待2025年營運表現，營收有望再創高峰。

高永中指出，目前公司稼動率已達70%~80%，今年可增加25%產能，且還在繼續蓋新廠房，若需求持續向上，IET-KY擁有充裕的機台和場地，若以營收占比來看，砷化鎵占比約20%~25%，以國防與車用應用為主，磷化銦則達40%以上。

上個月美國商務部簽定晶片法案直接金額補助的初步條款，IET-KY可獲得最高約1030萬美元（約新台幣3.36億元）的直接補助，待通過實地查核後可正式簽約請款；至於聯邦政府的直接補助額，加上晶片法案相關美國國稅局獎勵投資的25%稅務減免，保守估計可取得超過2300萬美元（約新台幣7.5億元）的美國聯邦補助款；去年第四季也取得德州州政府半導體創新資金補助412萬美元的擴建廠房補助，因此今年將有較大的資本投入。

環宇-KY發言人余有崇則認為，受到AI需求續強，加上CSP資本支出並未下修，且手機與WiFi市場逐漸回溫，對2025全年展望樂觀，尤其是KDG（光電元件）產品的成長幅度最大。

他認為，全球800G光模組市場，從原先預估2025年需求2000萬顆上修至3000萬顆，1.6T光模組也由原預估500萬顆上修至700萬顆，而環宇-KY的200G per lane PD今年進入量產階段，可應用於800G、1.6T光模組；環宇也預計在新竹成立營運中心，將建立連續光波雷射（CW Laser）供應鏈，期待今年就有機會切入光波雷射市場，將推出自有產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財