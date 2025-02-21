台灣金聯董事長 政院核定宮文萍接任

行政院已核定由農保基金董事長宮文萍接任台灣金聯董事長，預計下週正式上任。（取自農保基金網站）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕紛擾多時，台灣金聯董事長人選終於底定！前台灣金聯董事長呂政璋去年十一月六日上任，但上任三日即閃辭，由總經理郭文進暫代。據指出，行政院已核定由農保基金董事長宮文萍接任台灣金聯董事長，預計下週正式上任。

行政院去年十月底核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，但時任董事長施俊吉不滿該人事安排，他出面召開記者會表示，「合理懷疑是不是擋人財路」，聲稱擔心雲林北港工業用地（原萬有紙廠）被賤賣，並影射時任立委的蘇治芬介入該案，引發軒然大波。

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儘管呂政璋於去年十一月六日上任，但因父兄涉案棄保潛逃等爭議，導致人事風波無法平息。呂政璋因此於十一月八日宣布辭職，他在辭呈中直指「台灣政治遠比國際商業還複雜」。呂政璋成為繼前勞動部長林美珠後，任期第二短的台灣金聯董事長。

台灣金聯董事長懸缺三個多月後，行政院核定由宮文萍接任。宮文萍是文化大學法律學碩士，相關經歷豐富，曾任海外信用保證基金董事長、華南銀行常駐監察人、農業信用保證基金總經理、農業金庫顧問、全國農漁業及金融資訊中心董事等。

北港工業用地 32億出售

值得一提的是，引發爭議的北港工業用地，歷經三次流標，經台灣金聯多方洽訪尋找買主，終於有買方提出要約金以三十二億元申購，台灣金聯上週完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定一個月內完成簽約。

台灣金聯資產管理公司為財政部旗下泛公股金融事業機構之一，當初由財政部及銀行公會主導成立，由三十家公民營銀行及三家票券公司共同集資，主要為協助金融機構處理不良資產，也是第一家政策性成立的資產管理公司。

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