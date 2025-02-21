晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

半導體用電需求大》 國科會：未來10年用電無虞 乾旱恐缺水

2025/02/21 05:30

國科會DSET針對半導體產業的水資源與電力需求研究，昨公布報告指出，十年內用電無虞，須慎防乾旱缺水。（記者吳柏軒攝）國科會DSET針對半導體產業的水資源與電力需求研究，昨公布報告指出，十年內用電無虞，須慎防乾旱缺水。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會科技民主與社會研究中心（DSET）針對半導體產業的水資源與電力，進行氣候變遷與基礎建設韌性相關分析，昨公布報告指出，加上二奈米製程的用電量估算，十年內用電無虞，但乾旱恐讓先進製程缺水，建議政府加強氣候風險評估，業者應資訊揭露，大舉投資儲能、再生水等因應。

籲加強氣候評估 投資儲能、再生水

DSET主任杜文苓指出，該報告與環境權保障基金會共同撰寫，是首份針對台灣半導體產業的水資源與電力使用安全問題，非單純的供需分析，更強調晶圓廠所在區域的資源調度狀況與氣候風險暴露。

DSET兼任研究員林孟慧指出，長期趨勢，台灣極端乾旱導致缺水，平均氣溫上升降低發電及輸配電效率，推升用電需求，過往以為半導體製程用電占大宗，但報告發現，製程占全廠耗電四十六．一％，其他能耗是廠務，空調更是耗電大宗，而升溫將對廠務系統用電造成衝擊。

用水方面，林孟慧表示，二○一二到二○二四年各地減壓或分區供水等天數，前三名為台南、新竹及高雄，與半導體聚落高度重疊，而再生水與海水淡化為該產業重要水源，但缺乏市場規模、中央與地方政府權責未明，再生水等基礎建設沒跟上，乾旱期恐無法即時供應製程。

用電方面，林孟慧說，以最大電力供應與用電量數據，加上二奈米先進製程最高用電量（約一．九二八GW）推估，未來十年產業無缺電問題，「總量而言，台灣目前沒有缺電疑慮」；不過，「中電北送」數據與北部變電所利用率高過五成，顯示島內仍高度仰賴電力系統調度，須強化節點韌性，加快擴建工程。

環權會副執行長許博任建議，政府應超越供給面，採全面的氣候治理轉型，透過政策工具提高水利與電力基礎設施韌性，投資儲能、再生水、分散式電網等，持續推動難減碳產業轉型，地方政府則須負擔更多再生能源與再生水供應責任。

環境部長彭啟明也說，台積電左右台灣經濟波動，應讓半導體知道氣候風險，台積電也高度投資成本減碳、用水分配等；但減碳外，「調適」也重要，希望未來還有其他行業如水泥業能產出相關報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財