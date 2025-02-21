半導體用電需求大》 國科會：未來10年用電無虞 乾旱恐缺水

國科會DSET針對半導體產業的水資源與電力需求研究，昨公布報告指出，十年內用電無虞，須慎防乾旱缺水。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會科技民主與社會研究中心（DSET）針對半導體產業的水資源與電力，進行氣候變遷與基礎建設韌性相關分析，昨公布報告指出，加上二奈米製程的用電量估算，十年內用電無虞，但乾旱恐讓先進製程缺水，建議政府加強氣候風險評估，業者應資訊揭露，大舉投資儲能、再生水等因應。

籲加強氣候評估 投資儲能、再生水

DSET主任杜文苓指出，該報告與環境權保障基金會共同撰寫，是首份針對台灣半導體產業的水資源與電力使用安全問題，非單純的供需分析，更強調晶圓廠所在區域的資源調度狀況與氣候風險暴露。

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DSET兼任研究員林孟慧指出，長期趨勢，台灣極端乾旱導致缺水，平均氣溫上升降低發電及輸配電效率，推升用電需求，過往以為半導體製程用電占大宗，但報告發現，製程占全廠耗電四十六．一％，其他能耗是廠務，空調更是耗電大宗，而升溫將對廠務系統用電造成衝擊。

用水方面，林孟慧表示，二○一二到二○二四年各地減壓或分區供水等天數，前三名為台南、新竹及高雄，與半導體聚落高度重疊，而再生水與海水淡化為該產業重要水源，但缺乏市場規模、中央與地方政府權責未明，再生水等基礎建設沒跟上，乾旱期恐無法即時供應製程。

用電方面，林孟慧說，以最大電力供應與用電量數據，加上二奈米先進製程最高用電量（約一．九二八GW）推估，未來十年產業無缺電問題，「總量而言，台灣目前沒有缺電疑慮」；不過，「中電北送」數據與北部變電所利用率高過五成，顯示島內仍高度仰賴電力系統調度，須強化節點韌性，加快擴建工程。

環權會副執行長許博任建議，政府應超越供給面，採全面的氣候治理轉型，透過政策工具提高水利與電力基礎設施韌性，投資儲能、再生水、分散式電網等，持續推動難減碳產業轉型，地方政府則須負擔更多再生能源與再生水供應責任。

環境部長彭啟明也說，台積電左右台灣經濟波動，應讓半導體知道氣候風險，台積電也高度投資成本減碳、用水分配等；但減碳外，「調適」也重要，希望未來還有其他行業如水泥業能產出相關報告。

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