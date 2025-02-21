去年國際收支5新高 商品貿易順差破千億美元

央行表示，因台積電赴美日設廠，去年全年居民對外直接投資、直接投資淨資產金額均創下史上新高。圖為台積電熊本廠。（美聯社檔案照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布二○二四年我國國際收支寫下五個新高紀錄，包括去年商品貿易順差達一○○七億美元、初次所得三○三．三億美元、旅行收支逆差一○四．○一億美元、居民對外直接投資三一九．八億美元與直接投資淨流出二一○．五億美元。

根據央行統計，去年第四季經常帳順差三四四億美元，全年經常帳順差一一三八．三億美元，皆為歷史次高。其中，去年第四季商品貿易順差二六三．二億美元、年減三十七億美元，主因出口引申需求帶動廠商備料擴增，使進口增額大於出口增額；但去年全年商品貿易順差達一○○七億美元、創歷史新高。

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此外，居民對外直接投資所得收入增加，帶動去年第四季初次所得一一四．五億美元，與全年初次所得三○三．三億美元，同創歷史新高。而二○二三年開放邊境後，國人海外旅遊盛行，旅行收支逆差連兩年創紀錄，去年達一○四．○一億美元。

金融帳部分，根據央行統計，去年第四季金融帳淨流出三○七億美元，為歷年第三高，已連續五十八季淨流出；二○二四年金融帳淨流出九四三．九億美元，累計過去十四年淨流出金額逾八九○○億美元。

台積電海外設廠 直接投資創新高

央行指出，去年第四季直接投資淨流出四十一．八億美元，其中居民對外直接投資淨增加七十．三億美元，外資來台直接投資淨增加二十八．六億美元；證券投資淨流出二五○．七億美元，則因居民對外證券投資增加一八四．八億美元，而外資減持台股，非居民證券投資淨減少六十六億美元。

央行表示，因台積電赴美、日設廠，去年全年居民對外直接投資達三一九．八億美元、直接投資淨資產增加二一○．五億美元，同步創下史上新高。

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