晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數發部證實DeepSeek有嚴重資安漏洞

2025/02/21 05:30

數位發展部公告，中國DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用，這是台灣官方首度證實DeepSeek有資安問題。（路透資料照）數位發展部公告，中國DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用，這是台灣官方首度證實DeepSeek有資安問題。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型後，因低廉成本引發討論，但已有許多專家警告其資安風險。數位發展部昨也公告，DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用；這是台灣官方首度證實DeepSeek有資安問題。不過，此建議不具強制力，是否全面禁用，仍須看DeepSeek有無違反個資法。

DeepSeek同時有資安風險和個資安全兩大爭議，已有多個國家禁止公部門設備使用，但絕大部分並未限制企業和個人。不過，南韓日前將禁令擴及民間，暫時限制用戶下載該程式，是從「個資保護」的角度禁用，引發台灣討論是否也要全面禁用。

目前台灣僅禁止公部門設備使用DeepSeek，是從「資安風險」的角度限制。數發部一月表示，因為DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬「危害國家資通安全產品」，已依資安法限制公務機關設備使用。

至於是否將禁令擴及民間，目前資安法並無法源依據，必須回歸個資法。數發部資安署昨表示，台灣是法治國家，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及使用，將視有無違反個資法等相關法規規定，但提醒使用時應注意可能的資安和隱私風險。

關於資安風險部分，數發部轄下的行政法人資安院昨公告，DeepSeek AI模型安全性及防護機制不足，建議不要使用。資安院的測試結果顯示，DeepSeek在面對多種類型的「越獄」攻擊時，其防禦能力明顯不足。「越獄」是指透過一些手段，引導AI突破內建的安全機制，產出有害內容。

模型輸出價值偏頗 難提供多元觀點

資安院強調，DeepSeek確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗，該模型須遵循中國「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」規範，模型輸出須符合中國政策要求，對敏感歷史事件、政治、社會議題的內容多有迴避，難以提供多元觀點，不利於開放式學習與跨文化教育的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財