數發部證實DeepSeek有嚴重資安漏洞

數位發展部公告，中國DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用，這是台灣官方首度證實DeepSeek有資安問題。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出人工智慧（AI）模型後，因低廉成本引發討論，但已有許多專家警告其資安風險。數位發展部昨也公告，DeepSeek有「嚴重資安漏洞與價值偏頗」，建議不要使用；這是台灣官方首度證實DeepSeek有資安問題。不過，此建議不具強制力，是否全面禁用，仍須看DeepSeek有無違反個資法。

DeepSeek同時有資安風險和個資安全兩大爭議，已有多個國家禁止公部門設備使用，但絕大部分並未限制企業和個人。不過，南韓日前將禁令擴及民間，暫時限制用戶下載該程式，是從「個資保護」的角度禁用，引發台灣討論是否也要全面禁用。

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目前台灣僅禁止公部門設備使用DeepSeek，是從「資安風險」的角度限制。數發部一月表示，因為DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬「危害國家資通安全產品」，已依資安法限制公務機關設備使用。

至於是否將禁令擴及民間，目前資安法並無法源依據，必須回歸個資法。數發部資安署昨表示，台灣是法治國家，未來是否進一步限制業者提供民眾下載及使用，將視有無違反個資法等相關法規規定，但提醒使用時應注意可能的資安和隱私風險。

關於資安風險部分，數發部轄下的行政法人資安院昨公告，DeepSeek AI模型安全性及防護機制不足，建議不要使用。資安院的測試結果顯示，DeepSeek在面對多種類型的「越獄」攻擊時，其防禦能力明顯不足。「越獄」是指透過一些手段，引導AI突破內建的安全機制，產出有害內容。

模型輸出價值偏頗 難提供多元觀點

資安院強調，DeepSeek確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗，該模型須遵循中國「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」規範，模型輸出須符合中國政策要求，對敏感歷史事件、政治、社會議題的內容多有迴避，難以提供多元觀點，不利於開放式學習與跨文化教育的發展。

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