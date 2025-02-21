國泰金調查》34％民眾︰關稅戰影響今年經濟主因

四十三％民眾認為美股走勢是影響今年台股走勢最重要原因。（歐新社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控昨公布二月國民經濟信心調查，有三十四％的民眾認為影響二○二五年台灣經濟最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，另有四十三％民眾認為美股走勢是影響今年台股走勢最重要原因。調查顯示，多數民眾認為美國總統川普上任後的關稅和經濟政策，將大幅牽動台灣經濟和股市。

根據國泰金調查，民眾對於二○二五年台灣經濟成長率的平均預期值小幅下降至二．八四％，有五十三％民眾認為今年經濟成長率會低於三％。另外，民眾對於今年平均通膨率預期值持平在二．二八％，有六十六％民眾認為今年通膨率會高於二％。

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國泰金表示，相較於主計總處去年十一月底預估今年經濟成長率三．二九％、通膨率一．九三％，民眾對於今年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

調查也顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至九．二，但風險偏好指數小幅走高至十九．三。國泰金認為，這是由於川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪。

國泰金調查民眾對於影響二○二五年台灣經濟與股市重要因素，結果顯示，三十四％的民眾認為影響今年台灣經濟最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有二十六％民眾認為主因是美國經濟成長動能，另有十四％民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

43％︰美股影響台股最重要因素

對於影響二○二五年台灣股市的重要因素，四十三％民眾認為美國股市走勢為最重要因素，其次有二十四％民眾預期課徵關稅影響全球貿易活動會影響股市表現，另有十二％民眾覺得全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

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