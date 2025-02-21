川普關稅若實施 2/3越南美國製造業將裁員

越南美國商會調查，如果川普政府對以出口為導向的越南課徵關稅，恐迫使三分之二在越南設廠的美國製造公司裁員。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕越南美國商會調查發現，如果川普政府對以出口為導向的越南課徵關稅，恐迫使三分之二在越南設廠的美國製造公司裁員。該調查顯示，八十一％的回應者對可能的關稅表達高度憂心，其中製造業者占比高達九十二％。

該調查是在本月四日至十一日進行的，當時美國總統川普已批准對鋼鋁加徵二十五％關稅，並宣布對貿易失衡的國家課徵更廣泛的對等關稅。該商會說，「在製造業中，近三分之二預計可能裁員」，若包含所有產業，則約達五十％。

請繼續往下閱讀...

調查結果是基於越南美國商會逾一百個會員的看法，相關公司包括英特爾、耐吉等跨國企業。在二○一八年川普第一任期與中國展開關稅戰後，越南從各國製造業的大舉投資獲益，這些業者將生產線移出中國。截至一月底的越南官方數據顯示，規模逾五千億美元的外國投資中，超過六十％是製造業。

一些分析師表示，由於越南是美國第四大貿易夥伴，對美國有鉅額貿易順差，因此可能成為川普新關稅的目標，尤其將遭半導體關稅沉重打擊，因為越南是輸美晶片的主要出口國之一。

越南美國商會說，「許多公司憂心關稅增加的成本恐干擾供應鏈，並迫使他們對營運重加思考」。該商會強調，高達九十四％的製造企業預料關稅將造成負面衝擊，四十一％考慮多元化業務，降低對美國市場的依賴。

另外，根據路透調查，近九十％日本企業預料川普的關稅政策將帶來負面影響，這是迄今為止美國頭號外國直接投資者對川普疑慮加劇的最明確跡象。

報導說，約八十六％回應者表示，川普的政策將對其經營環境造成負面或稍微負面的效應，較去年十二月相同調查的七十三％大幅上升。川普最新的關稅威脅是對汽車、半導體等課徵約二十五％關稅，一家電子公司說，「如果汽車產業受關稅衝擊，半導體銷售也將產生影響」，將會衍生連鎖效應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法