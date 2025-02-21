川普：美中可能達成新貿易協議

美國總統川普表示，與中國達成新的貿易協議是可能的。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十九日表示，與中國達成新的貿易協議是可能的，顯示他對於阻止美中貿易戰的爆發抱持開放立場。

路透報導，川普在空軍一號上，對於他是否與中國達成新協議的詢問表示：「有可能、有可能。」他沒有說明潛在的協議內容，但任何協議都將面臨重大阻礙，當中一些是川普自己造成的。他對所有中國進口商品加徵十％關稅，升高對中國的施壓力道。

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川普說：「兩國有些競爭性，但我與中國國家主席習近平的關係非常良好。」二○二○年一月，川普與中國達成第一階段貿易協議，據此，北京承諾未來兩年加購二千億美元美國產品，以及降低對美貿易壁壘；然而，該協議簽署幾週後，COVID-19疫情席捲全球，中國迄今未能兌現承諾。

澳盛銀行集團亞洲研究主任Khoon Goh指出，川普對中國的言論，「只是即興評論，我不會過度解讀」。法國東方匯理銀行高級策略師Eddie Cheung表示，迄今川普對中國的態度「比預期溫和」，這給予市場一些支撐，「而達成貿易協議之途將遇顛簸，則是合理假定」。

4工會要求對中造船業徵稅

不過，美國鋼鐵工人聯合會、國際電氣工人兄弟會、國際鍋爐製造工人兄弟會及國際技工與航太工人協會等四個主要工會十九日致函川普，要求對中國在造船領域日益增強的主導地位施加關稅與其他「嚴厲懲罰」，並採取重建美國造船能力和勞動力的配套政策。

該信函提出，二○二三年中國製造一千多艘遠洋船舶，而美國不到十艘；此外，二○一○至二○一八年，中國造船業取得政府逾一千億美元的扶持，這使得中國船廠去年搶得全球多數訂單。

國際技工與航太工人協會主席布萊恩特另一份聲明表示：「做為一名來自緬因州巴斯鋼鐵造船廠的工人，我親眼目睹了中國掠奪性的行為，對我國造船業造成沉重打擊；幾十年來，我們經歷了從裁員到船廠關閉、再到國內造船工業基礎萎縮等一連串問題。」

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