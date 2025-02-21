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川普關稅清單 擬增列木材、林業產品

2025/02/21 05:30

美國總統川普十九日指出，將在下月或更快宣布新關稅，而且他的「關稅清單」考慮增列木材與林業產品。圖為加拿大工人對木製品進行分類。（彭博資料照）美國總統川普十九日指出，將在下月或更快宣布新關稅，而且他的「關稅清單」考慮增列木材與林業產品。圖為加拿大工人對木製品進行分類。（彭博資料照）

將提早在下月或更快宣布新關稅措施

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十九日指出，他將在下月或更快宣布新關稅，而且他的「關稅清單」除先前宣布的汽車、半導體與藥品之外，將增列木材與林業產品。對於川普接連宣布新關稅措施，分析師警告，川普不利消費者需求的政策，以及頑固的通貨膨脹，恐使「停滯性通膨」風險再度出現。

川普在邁阿密一場會議中說：「我將在下個月或更快宣布對汽車、半導體、晶片、藥品、醫療器材與木材，以及可能其他一些產品課徵關稅」。他之後在返回華府途中於空軍一號上表示，考慮對木材與林業產品課徵二十五％關稅，與汽車、半導體等相同，並同時於四月二日生效。

自四週前就任以來，川普已宣布對所有中國進口產品加徵十％關稅、對鋼鋁加徵二十五％關稅，同時研議對所有國家課徵「對等關稅」，該措施最快於四月一日公布。此外，他暫緩對墨西哥與加拿大的二十五％關稅，可能於三月中生效。

一些專家警告，川普的強硬行動恐促使全球轉向高關稅，嚴重挑戰旨在協調全球關稅和貿易規則的世界貿易組織（WTO）。韓禮士基金會貿易政策主管艾姆斯直言：「我會說WTO完蛋了！」

根據美國官方數據，一月消費者物價指數（CPI）月增○．五％、創二○二三年八月以來最快增速，年增三％、較前一月走高，顯示美國通膨並未降溫，而川普的關稅威脅進一步增添通膨壓力，使美國的經濟成長未有定論。

元創資本管理公司首席投資策略師烏爾班諾維茨指出：「比起通膨風險，讓我們更擔心的是停滯性通膨；除了必須應對通膨的頑固基礎外，關稅可能轉變為對消費者課稅，衝擊利潤與經濟成長，拖累經濟。」美國銀行全球基金經理人進行的調查結果，投資人預期未來一年美國陷入停滯性通膨的比率，創七個月來最高水準。

分析師警告 恐重現停滯性通膨

布蘭迪全球固定收益策略師麥克英泰說：「停滯性通膨再現的可能性是肯定的，因為我們有這些有害消費者需求的政策，而持續的通膨限制了聯準會（Fed）的操控能力。」

根據Fed公布的一月會議紀要，決策官員對於川普的貿易和移民提案帶來的潛在通膨效應感到憂慮。聯準會表示，轄下多個行政區企業聯絡人已表明，企業會嘗試將潛在關稅導致的輸入成本上升，轉嫁給消費者。

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