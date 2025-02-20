晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》純網銀嚇壞純網保

2025/02/20 05:30

根據金管會最新統計，上路6年多的3家純網銀是越虧越大，前車之鑑恐嚇壞了有意申設數位保險的業者。（資料照）根據金管會最新統計，上路6年多的3家純網銀是越虧越大，前車之鑑恐嚇壞了有意申設數位保險的業者。（資料照）

金管會主委彭金隆上任後力推「亞洲資產管理中心」施政目標，不僅鬆綁相關政策，也推動在高雄成立金融專區，而之前首波申請審查後掛蛋的純網保，也正名為「數位保險公司」，預計今年5月對外公告及開放申請；但金管會最新統計，上路6年多的3家純網銀是越虧越大，前車之鑑恐嚇壞了有意申設數位保險的業者。

2019年上路的純網銀，雖然去年在數位存款帳戶上都有成長，連線銀行更突破2百萬戶，但虧損持續擴大、淨值依然縮水；連線銀行到去年底累虧37億元、慘過前年的累虧28億元，樂天及將來銀行分別累虧25億及14億元，也是越虧越大。

其實，因可承作業務有限、缺少獲利來源，純網銀為了止血，去年開始大砍行銷方案，避免陷入「開一戶虧一戶」的惡性循環，且積極爭取企業戶線上開數位存款帳戶、房貸線上設定開立本票等，透過增收來減緩燒錢速度；但從累虧持續擴大來看，短期翻身的機率不高。

金管會在2022年就開放純網保申設，雖有2家業者遞件，但最終遭到緩議及駁回，只好在去年初喊停；彭金隆上任後重新檢討，改為數位保險，並宣布調降申設資本額、無股東持股限制、准有實體通路、至少15％收入來自創新、享至少半年獨家創新期、鼓勵外國數位保險公司登台設點與不限時也不限量等7大鬆綁。

可肯定金管會大幅鬆綁數位保險申設條件，尤其是發起人不限制一定要金融業，但數位保險與現有保險業到底業務有何差別？若是差別不大，也只是讓保險市場競爭更加激烈，卻模糊了創新開放的本意，加上純網銀的累虧教訓在前，看來更難激起申設熱情。（高嘉和）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財