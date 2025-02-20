財經青紅燈》純網銀嚇壞純網保

根據金管會最新統計，上路6年多的3家純網銀是越虧越大，前車之鑑恐嚇壞了有意申設數位保險的業者。（資料照）

金管會主委彭金隆上任後力推「亞洲資產管理中心」施政目標，不僅鬆綁相關政策，也推動在高雄成立金融專區，而之前首波申請審查後掛蛋的純網保，也正名為「數位保險公司」，預計今年5月對外公告及開放申請；但金管會最新統計，上路6年多的3家純網銀是越虧越大，前車之鑑恐嚇壞了有意申設數位保險的業者。

2019年上路的純網銀，雖然去年在數位存款帳戶上都有成長，連線銀行更突破2百萬戶，但虧損持續擴大、淨值依然縮水；連線銀行到去年底累虧37億元、慘過前年的累虧28億元，樂天及將來銀行分別累虧25億及14億元，也是越虧越大。

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其實，因可承作業務有限、缺少獲利來源，純網銀為了止血，去年開始大砍行銷方案，避免陷入「開一戶虧一戶」的惡性循環，且積極爭取企業戶線上開數位存款帳戶、房貸線上設定開立本票等，透過增收來減緩燒錢速度；但從累虧持續擴大來看，短期翻身的機率不高。

金管會在2022年就開放純網保申設，雖有2家業者遞件，但最終遭到緩議及駁回，只好在去年初喊停；彭金隆上任後重新檢討，改為數位保險，並宣布調降申設資本額、無股東持股限制、准有實體通路、至少15％收入來自創新、享至少半年獨家創新期、鼓勵外國數位保險公司登台設點與不限時也不限量等7大鬆綁。

可肯定金管會大幅鬆綁數位保險申設條件，尤其是發起人不限制一定要金融業，但數位保險與現有保險業到底業務有何差別？若是差別不大，也只是讓保險市場競爭更加激烈，卻模糊了創新開放的本意，加上純網銀的累虧教訓在前，看來更難激起申設熱情。（高嘉和）

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