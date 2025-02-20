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華邦電：今年營運續揚 CUBE明年豐收

2025/02/20 05:30

華邦電（2344）昨召開法說會，去年第四季每股虧損0.15元，去年全年每股稅後盈餘0.14元，較前年轉虧為盈。（資料照）華邦電（2344）昨召開法說會，去年第四季每股虧損0.15元，去年全年每股稅後盈餘0.14元，較前年轉虧為盈。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕DRAM大廠華邦電（2344）昨召開法說會，總經理陳沛銘表示，今年公司營運可望續揚，CMS（客製化記憶體方案）下半年供過於求的情況有機會反轉，NOR Flash（編碼型快閃記憶體）則將產銷平衡，今年需求可望較去年成長；至於新事業CUBE（客製化超高頻寬元件）是對的趨勢，已有多家客戶開發順利，今年開始有部分營收產生，明年對營收將有明顯貢獻。

對於整體產業展望，陳沛銘指出，市況不是太明確，美國關稅政策是否讓客戶提早拉貨也不是很確定，市場持續變動中，公司能做的就是在區域衝突下因應調整，一切皆配合客戶。

他強調，邊緣AI與低功耗產品是重要發展方向，可望帶動記憶體產業轉型，邊緣AI將推動穿戴式產品、AI PC等應用產品有較大的成長空間，對華邦電來說，CMS與CUBE將是公司未來兩大重點業務。

陳沛銘表示，NOR Flash第一季供需維持平衡，第二季需求溫和成長，下半年有望大幅成長，快閃記憶體SLC NAND Flash因不少供應商退出，有機會在明年下半年出現供應吃緊。

華邦電去年第四季每股虧損0.15元，去年全年每股稅後盈餘0.14元，較前年轉虧為盈。

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