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櫃買「市轉櫃機制」上路 劍指創新板

2025/02/20 05:30

櫃買中心副總經理李淑暖昨在例行記者會上表示，即日起開放市轉櫃機制。（中央社）櫃買中心副總經理李淑暖昨在例行記者會上表示，即日起開放市轉櫃機制。（中央社）

〔記者歐宇祥、陳永吉／綜合報導〕櫃買中心昨宣布，「市轉櫃機制」正式上路，開放符合資格的上市一般板、創新板公司申請轉上櫃，並參考「櫃轉市機制」，審查流程相對簡易。櫃買表示，目前已在接洽上市公司，預期創新板公司較有機會，也期望有一般板公司考量上櫃市場，積極努力推動。

證交所2023年挖走保瑞藥業（6472）、藥華藥（6446）等上櫃高市值生技大廠，讓櫃買損失慘重，但因當時僅有「櫃轉市機制」、而無「市轉櫃機制」，櫃買僅稱，會強化服務品質、正了解上市公司是否有轉上櫃需求。時至今年，「市轉櫃機制」終於正式上路。

上市資本額需6億元以上

創新板19家公司過半未達標

櫃買昨日指出，在各國，掛牌公司在各交易所流動的情況很普通、也常見，希望我國資本市場各板塊也能自由流動，並讓公司能自由調整、選擇；且櫃買對自身服務有信心，目前上櫃市場已有800多家公司，會持續努力推動上市公司轉往上櫃掛牌。

因申請上市的其中一項條件是實收資本額需達6億元以上，對許多中小型公司來說是壓力，創新板現今19家公司中，目前也僅7家達標；另從流動性來看，今年至本月18日的日均量僅鴻華先進-創（2258）等4家破百張，因此預期「市轉櫃」的公司以創新板為先。

證交所則表示，創新板自今年1月6日取消合格投資人規定以來，整體交易表現已見成長，經統計1月6日迄2月14日，短短一個月總成交金額已逾2024年全年的3成，日均成交值較2024年成長253％，且台灣創新板指數今年以來漲幅達16.75％，超越加權股價指數與台灣50指數之持平表現，顯示市場對創新板的關注程度已明顯提升。

櫃買指出，除服務持續升級，近年櫃買市場流動性與股價表現也都不錯，期望創新板、一般板上市公司都有機會考量轉向上櫃掛牌；且「市轉櫃」公司可豁免登錄興櫃6個月，並採簡易書面審查，無須實地或召開上櫃審議委員會等措施，都比照「櫃轉市機制」。

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