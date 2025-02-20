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投信投顧公會理事長劉宗聖︰ETF繼續成長 川普震盪新機會

2025/02/20 05:30

投信投顧公會理事長劉宗聖看好ETF市場今年持續成長、川普震盪創造投資機會。（記者張慧雯攝）投信投顧公會理事長劉宗聖看好ETF市場今年持續成長、川普震盪創造投資機會。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在天時地利人和的情況下，去年底國內ETF總規模衝上6.48兆元，寫下歷史新高紀錄。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，今年雖不敢說像去年一樣大幅成長，但相信ETF產品推陳出新、規模將繼續向上；面對川普變數，他也認為可帶來投資機會，對市場審慎樂觀。副理事長暨萬寶投顧董事長朱成志則形容，今年大盤有望再創新高，但台積電（2330）像王昭君被迫和番、會非常辛苦。

劉宗聖分析，近年來ETF市場在天時地利人和下，規模大幅增加，而政府今年開放主動式ETF、多重資產ETF等新產品，預期今年國內ETF市場包括檔數、規模和受益人數仍是持續成長的一年。

市值僅占台股約3％

對比國外1成還有空間

他指出，目前國內ETF市值占台股約3％左右，以國外經驗來看，幾乎都在一成以上，未來ETF還有向上提升的空間；劉宗聖也認為，目前國內ETF中，高股息ETF規模占比偏高，但今年以來的確看到部分資金從高股息ETF產品回流到市值型產品，期待未來市值型ETF規模也能持續成長。

針對美國總統川普上任後新政策帶來市場波動，他認為，從投資角度來看，市場有波動、就充滿許多交易機會，投資人只要做好風險控管，就能找到許多好的投資機會，長線對台股持審慎樂觀態度，投資人不必過度憂慮。

看好今年大盤有望創新高 朱成志：台積會非常辛苦

朱成志認為，對台股來說內資力量越來越大，外資也漸漸賣不下去，台股持續偏多且有望再創新高，不過漲幅恐有限；他也表示，川普變數影響甚鉅，台積電像王昭君被迫和番，雖然今明兩年獲利仍會成長，但因前景不明，市場恐難給予高本益比，台積電今年仍會辛苦因應外在變數。

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