高價屋2基準調整 去年賣豪宅稅負加重

個人出售舊制房屋按實際成交價設算所得適用門檻（資料來源：財政部賦稅署製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨日發布「二○二四年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，一般舊制房屋按房屋現值一定比率計算所得，全台灣二百個行政區調高所得標準一至五個百分點；至於高價房屋，以實際成交價按房地比計算，獲利率由十七％調高至二十％，並新增每坪單價門檻，例如台北市每坪一二○萬元以上適用，估計約四千件「小豪宅」交易受影響，去年出售舊制豪宅稅負將加重。

新增單價門檻、獲利率調高

財政部賦稅署說明，二○一六年起實施房地合一稅，房地交易若屬新制課稅範圍，以實際成交價計算所得課稅；若出售舊制房屋，即二○一五年底以前取得的房屋，應提示證明文件核實計算交易所得；若無法查得成本證明，則按財政部公布標準計算所得，於隔年五月併入綜所稅申報。

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其中，房地總成交金額達「一定金額門檻」，以實際成交價按房地比計算歸屬房屋的收入，再以收入的二十％計算售屋所得，財政部並納入「每坪單價門檻」，台北市為房地總價六千萬元（含車位）或每坪單價一二○萬元（不含車位），新北市為總價四千萬元或每坪七十五萬元，其餘四都及新竹縣市為總價三千萬元或每坪五十萬元；其他地區則將總價二千萬元調高至二二○○萬元，每坪單價為三十五萬元。

估4000件小豪宅交易受影響

賦稅署說明，為如實反映獲利情形，將出售高價房屋獲利率由十七％調高至二十％，出售舊制豪宅稅負將加重；另，考量高單價房屋通常獲利率高，為使設算所得更趨近實際所得，新增每坪單價門檻，估計約四千件小豪宅交易適用。

除高價房屋外，一般舊制房屋按「房屋評定現值」一定比率計算所得，例如北市為四十五％至四十八％最高。全台三六八個行政區中，有二百個行政區調增所得標準一至五個百分點，其中十五個行政區調高五個百分點，包括：新北市五股區、三峽區；桃園市桃園區、中壢區、龜山區、蘆竹區、八德區；新竹縣竹北市；新竹市東區、北區、香山區；台南市安定區、新營區；高雄市橋頭區、梓官區。

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