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節能家電補助遭凍2成 10月底斷炊

2025/02/20 05:30

經濟部推動一級能效節能家電汰舊換新，補助每台3000元，但今年預算遭立法院凍結20％，能源署昨起開放民眾重新申請補助，今年縮短申請期限，只到十月底，且若提前用罄就關門。（中央社資料照）經濟部推動一級能效節能家電汰舊換新，補助每台3000元，但今年預算遭立法院凍結20％，能源署昨起開放民眾重新申請補助，今年縮短申請期限，只到十月底，且若提前用罄就關門。（中央社資料照）

昨天起跑 申請要快

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部推動一級能效節能家電汰舊換新，補助每台三千元，但今年預算遭立法院凍結二十％，可用預算剩四十八億元，能源署昨起開放民眾重新申請補助，並可回溯到今年初；但受預算凍結衝擊，今年縮短申請期限，只到十月底，且若提前用罄就關門。

縮短申請期限 若提前用罄就關門

經濟部推出冷氣、冰箱兩大耗電家電舊機換新機，凡購買最省電的一級能效產品，每台可享三千元補助，若加上貨物稅減徵，合計可享最高五千元的節能優惠；去年底收件截止後，有民眾今年初購買，苦等補助重新開放。

立院凍結節能相關預算 估影響60萬台家電補助

官員解釋，主要是卡關在節能家電相關預算遭立院凍結，今年預算原為九十六億元，凍結後只剩七十六億元，但要先歸還去年超額多付的二十八億元，只剩四十八億元。

經濟部昨正式公告，節能家電申請補助再次開放且可回溯，今年一、二月採購節能家電者權益不受影響，但申請期限只到十月三十一日止。

主因今年預算遭凍結約十九．二億元，約影響六十萬台家電補助。經濟部預估，四十八億元預算只能支應到十月底左右，申請時間只剩下約八個月，且若提前用罄就會關門，呼籲有補助需求的民眾把握機會，及早汰換家電，完成申請作業。

經濟部補充說，今年補助申請方式維持不變，備妥身分證件、存摺封面、裝機地址電費單、統一發票、產品保固卡、廢四機回收聯單等文件影本後，可直接至補助專屬網站線上申請，或填寫紙本申請表；為提升線上申請便利性，今年簡化資料輸入流程，縮短申請時間，可多加利用。

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