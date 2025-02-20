美中貿易戰升溫 中國擴大關鍵金屬出口禁令

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，知情人士透露，中國一家公司已停止出口電動車電池關鍵金屬鋰的一種加工設備，顯示該國製造商已開始執行北京當局一月提議的出口管制措施；若加上中國從去年八月開始限制鎵、鍺、銻等稀有金屬出口，中國最新的舉措勢將加劇美中貿易戰。

新增限制電動車電池關鍵金屬鋰加工設備出口

江蘇久吾高科一月通知客戶，將從二月起停止出口一種名為吸附劑的過濾設備；該設備主要用於從含有電池金屬的溶液中提取鋰，中國是全球最大的吸附劑生產國，但因不願分享數據，因此不清楚其市場規模。

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中國商務部官網一月二日發布關於「中國禁止出口限制出口技術目錄」調整公開徵求意見的通知（簡稱「通知」），其中擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」，正極材料是鋰離子電池的關鍵組成部分。

上述「通知」的回饋截止時間為二月一日，但自發布「通知」迄今，北京當局尚未公開討論這項提議。部分產業界人士認為，該「通知」對於出口清單上受管制品項對不友善國家已產生威懾作用；一名中國國際律師甚至說，該「通知」正引發寒蟬效應。

這名律師表示，中國商務部的官員已走訪幾家公司，討論上述「通知」，甚至警告其中一家企業，暫停協商一筆價值十億美元的出口交易。此外，中國銀行業也被要求針對清單上受管制品項劑型出口融資前，需經額外批准。

目前不清楚若管制實施將有多嚴重，但發布「通知」本身顯示，北京願意用其在鋰和其他關鍵礦物開採與加工的主導地位，做為與華府在貿易戰上的交易籌碼。

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