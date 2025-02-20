川普祭晶片關稅25％》學者︰台積電美系客戶承壓

台灣關注美國若對晶片徵收25％關稅對半導體產業的衝擊；學者認為，因台灣晶片並非直接出口到美國，承受成本壓力的可能反而是台積電的美系客戶。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣關注美國若對晶片徵收二十五％關稅對半導體產業的衝擊；學者認為，因台灣晶片並非直接出口到美國，影響相對有限，承受成本壓力的可能反而是台積電的美系客戶。

台積電影響有限 二線廠衝擊較大

台經院產經資料庫研究總監劉佩真指出，由於台積電在全球先進製程獨霸的產業地位，使其在代工價格上具有議價空間，若美國總統川普後續真的對台灣晶片課徵二十五％的關稅，預料台積電會有價格轉嫁能力，影響相對有限，備受壓力的反而是占台積電六成以上的美系客戶。

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但她也坦言，相較於台積電，其餘IC製造業者因產能有其他國家可替代，同時若無海外廠可彈性調整出貨，所受的影響將會較大；尤其是二線晶圓代工業者，除了面臨紅色供應鏈成熟製程大量傾銷的價格戰外，美方若對台灣晶片課徵關稅，恐造成下游品牌廠轉單至其他代工廠，影響層面較大。

東海大學經濟系教授邱達生直言，川普想用關稅來施壓台灣半導體廠去美國投資，「是沒有效果的」。第一，美國很可能課不到台灣的晶片關稅，因為台灣晶片很多並非直接賣到美國，而是在第三國組裝，成為終端財貨才出口到美國；第二，台積電是市場價格的制定者，也就是難以尋找替代品，最後可能是美國客戶必須吸收關稅成本。

他推測，美國對台廠生產設備的源頭施壓才會有效果，現在國內半導體業有壓力要擴大在美投資，很可能不是來自關稅的壓力，而是擔心美國未來會從源頭動手，也就是聯合日本、荷蘭實施設備出口管制；但預料川普只會口頭施壓，不會真的走到這步。

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