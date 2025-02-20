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川普祭晶片關稅25％》台廠︰美科技優勢恐推向對手

2025/02/20 05:30

台灣關注美國若對晶片徵收25％關稅對半導體產業的衝擊，業者多認為，台廠出口多是晶片或系統模組等代工產品、非最終產品，川普若無差別課稅，最終就是將科技優勢推向對手。（路透）台灣關注美國若對晶片徵收25％關稅對半導體產業的衝擊，業者多認為，台廠出口多是晶片或系統模組等代工產品、非最終產品，川普若無差別課稅，最終就是將科技優勢推向對手。（路透）

〔財經新聞中心／綜合報導〕美國總統川普再度揮舞關稅大棒，稱預計對汽車、半導體、藥品等徵收二十五％關稅，因相關細節還「霧煞煞」，從IC設計到晶圓代工、EMS（電子產品製造服務）大廠與網通模組等業者，都只能不斷針對不同情境進行推演，坦言很難預測；但業者多認為，台廠出口多是晶片或系統模組等代工產品、非最終產品，川普若無差別課稅，最終就是將科技優勢推向對手。

台廠出口多是零組件 非最終產品

IC設計龍頭聯發科執行長蔡力行日前談及川普關稅時直言，這件事很難做出預測，因為非常複雜，只能一直針對各種假設進行推演，做出相對應的模擬；今年關稅影響應是在可控範圍內，但長期影響難以準確預估。

某晶圓代工廠高層也說，如何界定晶片關稅開徵以及徵收細節，大家都是霧煞煞，只能見招拆招，最近已經有很多客戶為了避免關稅的干擾，提早拉貨；他以台積電為例，出貨的是晶圓，單顆晶片約六、七百美元，後續還得進行封裝與測試，再交給伺服器代工廠，最終的輝達伺服器產品售價高達二、三十萬美元，哪個環節該課稅？課多少稅？最終恐怕是美國自己買單吧。

台積、英業達、鴻海：客戶承擔

事實上，台積電早表明若遇關稅問題，會將額外成本轉嫁客戶，不會自行吸收；而AI伺服器關鍵代工廠的英業達以及鴻海，也表示將由客戶承擔關稅成本。

台廠直言，光以人力成本來看，美國不少州的最低工資為每小時十五美元、約四九○台幣，不僅是台灣的二．六倍，更是東南亞國家的三倍以上；美國能夠長期在AI等科技領域維持優勢，很大功勞是靠著高效且質優的台灣供應鏈，若川普關稅無差別打擊「盟友」，那就是將優勢推向對手。

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