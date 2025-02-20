晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普：對汽車、晶片、藥品徵25％關稅 最快4月2日上路

2025/02/20 05:30

美國總統川普週二在佛州海湖莊園舉行記者會表示，考慮對進口汽車、半導體和藥品徵收約25％或更高的關稅，且最快在4月2日生效。（法新社）美國總統川普週二在佛州海湖莊園舉行記者會表示，考慮對進口汽車、半導體和藥品徵收約25％或更高的關稅，且最快在4月2日生效。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，考慮對進口汽車、半導體以及藥品徵收約二十五％或更高的關稅，且最快在四月二日生效；若此關稅實施，將使川普發動的貿易戰擴大。分析師指出，汽車生產大國日本和南韓的GDP（國內生產毛額）將因此關稅而減少○．二％。

分析師：汽車大國日、韓GDP恐減0.2％

川普週二在佛州海湖莊園舉行記者會，被問及有關汽車關稅的計畫時表示，「關稅將在二十五％左右，而且可能在四月二日生效」；被問及進口藥品和半導體晶片是否徵收類似的關稅時又說，「關稅將是二十五％或更高，將在一年內大幅調高」，但他強調可能會分階段實施，以讓企業有時間把生產遷回美國。

白宮稱「已有大廠表達返美投資」

川普指出，「當他們（企業）回到美國，把廠房或工廠設在這裡，就不會被課關稅，我們想給他們一點機會把生產遷回美國」；並說有一些晶片及汽車大廠已與他聯繫，表達要回美國投資的意願，最近幾週會宣布。

對進口汽車徵收新關稅將對全球汽車產業造成全面影響。去年美國進口約八百萬輛乘用車和輕型貨車，約占美國銷售汽車的近半。福斯汽車等歐洲車廠與現代汽車等亞洲車廠衝擊可能最大，因為他們占美國進口車比重最大。

野村總合研究所首席經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）預估，川普汽車關稅一旦實施，恐嚴重打擊日本經濟，預估兩年內將讓日本實質GDP下降○．二％；花旗預測，南韓GDP將因此下降○．二○三％。

川普上任後全面推動新關稅措施，已自二月四日起對中國所有進口商品加徵十％關稅，原定同日起對加拿大和墨西哥進口商品課徵二十五％關稅，則暫延三十天；另宣布對所有鋼鋁進口產品徵收二十五％關稅，將於三月十二日生效。

川普在十四日簽署行政命令，要求相關部會對貿易夥伴研擬「對等關稅」措施；當時美國官員提到，將在四月一日前完成調查，對等關稅最快可於四月二日實施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財