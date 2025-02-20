川普：對汽車、晶片、藥品徵25％關稅 最快4月2日上路

美國總統川普週二在佛州海湖莊園舉行記者會表示，考慮對進口汽車、半導體和藥品徵收約25％或更高的關稅，且最快在4月2日生效。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，考慮對進口汽車、半導體以及藥品徵收約二十五％或更高的關稅，且最快在四月二日生效；若此關稅實施，將使川普發動的貿易戰擴大。分析師指出，汽車生產大國日本和南韓的GDP（國內生產毛額）將因此關稅而減少○．二％。

分析師：汽車大國日、韓GDP恐減0.2％

川普週二在佛州海湖莊園舉行記者會，被問及有關汽車關稅的計畫時表示，「關稅將在二十五％左右，而且可能在四月二日生效」；被問及進口藥品和半導體晶片是否徵收類似的關稅時又說，「關稅將是二十五％或更高，將在一年內大幅調高」，但他強調可能會分階段實施，以讓企業有時間把生產遷回美國。

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白宮稱「已有大廠表達返美投資」

川普指出，「當他們（企業）回到美國，把廠房或工廠設在這裡，就不會被課關稅，我們想給他們一點機會把生產遷回美國」；並說有一些晶片及汽車大廠已與他聯繫，表達要回美國投資的意願，最近幾週會宣布。

對進口汽車徵收新關稅將對全球汽車產業造成全面影響。去年美國進口約八百萬輛乘用車和輕型貨車，約占美國銷售汽車的近半。福斯汽車等歐洲車廠與現代汽車等亞洲車廠衝擊可能最大，因為他們占美國進口車比重最大。

野村總合研究所首席經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）預估，川普汽車關稅一旦實施，恐嚴重打擊日本經濟，預估兩年內將讓日本實質GDP下降○．二％；花旗預測，南韓GDP將因此下降○．二○三％。

川普上任後全面推動新關稅措施，已自二月四日起對中國所有進口商品加徵十％關稅，原定同日起對加拿大和墨西哥進口商品課徵二十五％關稅，則暫延三十天；另宣布對所有鋼鋁進口產品徵收二十五％關稅，將於三月十二日生效。

川普在十四日簽署行政命令，要求相關部會對貿易夥伴研擬「對等關稅」措施；當時美國官員提到，將在四月一日前完成調查，對等關稅最快可於四月二日實施。

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