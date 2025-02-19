中韓不銹鋼反傾銷調查 經部認定產業損害

續徵中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅案，經濟部2次落日調查後，仍作出「產業損害認定」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕燁聯、唐榮提出對中國、韓國不銹鋼進口冷軋鋼品續課徵反傾銷稅，在進行第二次落日調查後，經濟部昨召開貿易救濟審議會，認定中韓不銹鋼產銷失衡且低價競爭，因此作成「產業損害認定」；財政部在收文後十日內需召開「關稅稅率審議會」，決定是否繼續課稅。

是否續課反傾銷稅 關稅稅率審議會討論

經濟部貿易署指出，中韓涉案貨物為三○○系不銹鋼冷軋鋼品，範圍包括鋼捲及鋼板，主要包括SUS三○一、三○四、三○四L、三一六、三一六L及三二一等，及其他對應規格產品。

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調查發現，課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量雖大幅減少，但仍與我國產品「有低價競爭」，讓國內產業營運狀況再度惡化，而台灣產業體質仍相當脆弱，易因傾銷進口影響而受到損害。

調查指出，中韓兩國的不銹鋼產業供需失衡且閒置產能龐大，外銷價格極具調整能力，並仍有傾銷涉案貨物至他國市場情事，且對中韓採行貿易救濟措施的國家越來越多，已嚴重限縮中韓外銷市場。

經濟部表示，若台灣停止課徵反傾銷稅，中韓極可能再度以低價將大量涉案貨物出口至鄰近、免關稅且其已建立行銷通路的台灣市場；而目前國內需求低迷，對台灣產業的損害可能繼續或再發生，經濟部貿易救濟審議會作成「產業損害認定」。

官員說，產業損害認定正式報告預計三月十八日公告，昨審議會認定後，會將結果通知財政部，財政部收文十日內須提交關稅稅率審議小組，決定是否繼續課稅。

財政部自二○一三年八月十五日起對中韓三○○系不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，為期五年，先前已經過一次落日調查，繼續課稅迄今，本案屬第二次落日調查。

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