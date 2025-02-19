新任資安署長蔡福隆：推動研發本土資安產品

新任資安署長蔡福隆於2月初上任，昨舉辦首場記者會宣布他的施政方向。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安署成立兩年多來，因為體系封閉保守、極少對外發言，導致整體資安政策不被外界理解。新任資安署長蔡福隆於二月初走馬上任，作風開明的他，昨舉辦首場記者會宣布施政方向，一開場就直言接下來會與各界「積極對話」，打造可信賴的資安環境，並鼓勵業者研發國產資安產品。

蔡福隆說，資安生態系包含產業、人才、政府三個元素，其中資安產業扮演「火車頭」的角色，如果產業有好的利潤、給予員工較高的待遇，人才就會往該產業集中。

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他認為，若資安產業能夠發展好，相關的防護工具水準也會提升，政府採用後能進一步提升資安防護。而政府的角色則是負責擴大資安市場的需求，例如推動全民資安意識，帶動市場對資安產品的需求。

蔡福隆坦言，目前台灣資安產業，許多廠商是代理國外大廠的資安產品，未來會鼓勵業者多研發自己的產品或解決方案，一方面台灣技術才能深耕，另方面安全也會較有保障。

至於要如何擴大需求面，他初步提到三個方法，包括鼓勵政府和企業提升資安能量、使用更多資安產品，做大整個資安市場，也會協助業者行銷到國際；未來資安署推動補助計畫時，會鼓勵補助對象部分採用國內自主研發的產品，先由第二線的產品試行，例如源碼檢測工具等；也會在公部門「共同供應契約」中，優先曝光國產資安產品，讓政府機關在採購時更容易看見。

除了推動產業發展外，蔡福隆也談到涉及管制的措施，以確保網通和資安產品的安全。他表示，網路時代到處都會用到網通產品，包含路由器、防火牆等，未來資安院會針對重要網通或資安產品進行驗測，確保公部門採購到合規產品。

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