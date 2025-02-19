對關稅戰沒信心 中國企業、家庭搶囤外幣

擔憂美中貿易戰加劇，導致人民幣可能貶值，中國企業和家庭一月猛增外幣存款，金額將近400億美元，增幅創近4年來最大。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，由於擔憂美中貿易戰加劇，導致人民幣可能貶值，中國企業和家庭一月猛增外幣存款，金額將近四○○億美元，增幅創近四年來最大。

中國1月外幣存款暴增近400億美元 創4年最大增幅

中國人民銀行公布最新數據顯示，一月國內外幣存款由去年十二月的八五二九億美元增至八九二四億美元，增加三九五億美元（約新台幣一．三兆元），為二○二一年四月以來最大月增幅，中國居民和非金融企業都增加這類存款。

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中國企業和家庭忙著將人民幣轉換成其他外幣，凸顯人民幣在美中貿易戰一旦加劇下可能貶值的擔憂升高；儘管人民幣已從一月創下的一年低點反彈，隨著烏俄戰爭可能落幕，美國川普政府將徵收對等關稅的前景，都對人民幣構成風險。

此外，中國經濟疲弱，促使銀行業者數度調降存款利率，也使得殖利率較高的外幣更吸引中國投資人；中國公民每年兌換外幣的額度為五萬美元，不少人選擇在年初額度重設後開始兌換外幣。

荷蘭國際銀行（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示，年初通常是中國外幣存款增加的旺季，加上川普勝選後，中國民眾對於人民幣貶值的恐懼明顯上升，因此從去年十二月開始外幣存款增加，正是反映了這種趨勢。宋林指出，在市場對中國科技相對樂觀，加上美元後勢看軟，且美國將與俄羅斯就烏克蘭戰爭展開談判的情況下，值得注意的是，中國外幣存款在二月是否會持續成長。

人民幣兌美元 7年貶值逾12％

週二人民幣兌美元收盤貶值○．二％至七．二七七六元，反映持續發生的美中貿易緊張和地緣政治挑戰；自川普在首個總統任內的二○一八年三月對中國發動貿易戰以來，人民幣兌美元已貶值逾十二％。

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