財經青紅燈》護國神山 承受太多

「川普2.0」海嘯來襲，「護國神山」台積電首當其衝。（路透資料照）

■鄭琪芳

美國總統川普上任不到一個月，關稅戰已硝煙四起，包括對加拿大及墨西哥進口產品徵收25%關稅、對中國產品加徵10%關稅、對鋼鋁產品課徵25%關稅，緊接著又宣布「對等關稅」。此外，川普再度點名台灣搶走晶片生意，可能對台灣晶片課稅，甚至傳出要求台積電救英特爾（Intel）等。

川普一再出招，再度印證台積電創辦人張忠謀5年前所言：「台積電的成功，成為地緣政治策略家的兵家必爭之地。」事實上，為因應地緣政治風險，台積電早已啟動全球布局，自2020年起陸續宣布在美國、日本及德國設廠，除分散布局外，一般認為，台積電決定在美國設廠，與美中台政治角力也不無關係，說白了，就是台積電幫政府分擔一些國際政治壓力。

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然而，台積電2020年5月宣布在美國亞利桑那州設廠，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，雖然該案也獲得美國政府補助，但台積電日本熊本廠僅花20個月就完工，早一年半成案的美國亞利桑那廠，卻因當地工程師、勞工無法適應台積電的工作文化等，導致進度一再延宕且成本高於預期，凸顯台灣晶圓代工成功模式難以在美國複製。

如今，川普以關稅戰施壓，但台灣生產的晶片直接出口美國的比率相當低，實務上很難直接課稅，即使美國找到方法對台灣晶片課稅，台積電也可把增加的成本轉嫁給客戶。學者專家多認為，川普意在奪回半導體供應鏈主導權，近來傳出川普政府施壓台積電與英特爾合資恐非空穴來風，儘管連華爾街分析師都質疑此舉非常不合理、形同「公然搶劫」。

「川普2.0」海嘯來襲，「護國神山」台積電首當其衝，雖然台積電在半導體供應鏈的地位難以撼動，近來市場也傳出多套因應劇本，但政府不應讓台積電獨自承受壓力，護國神山已經承受太多了，政府將加強與美方溝通協商，協助台積電等企業因應變局，台美強化經貿合作是好事，擴大對美投資與採購是必然，但不應損及台廠利益。

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