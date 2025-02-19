熱門股》無人機題材夯 中光電直奔漲停

中光電智能機器人（CiRC），將於全球無人載具與自駕系統產業盛會–XPONENTIAL Europe 2025上，首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機（Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL），展現台灣無人機產業的技術實力與全球競爭力。（中光電提供）

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人去年拿下國防部標案後，17日宣布將於全球無人載具與自駕系統產業盛會（XPONENTIAL Europe 2025）上，首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機，激勵昨日中光電股價直奔漲停。外資昨買超4160張，三大法人合計買超5425張。

中光電去年營收表現持平，毛利率下滑至17.8%，每股稅後盈餘2.1元，為2013年以來12年新低。展望今年，總經理林惠姿表示，節能事業第一季與去年第四季相當，今年成長將來自車載、OLED NB與平板，估出貨量年增1至2成。

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中光電表示，國防部無人機標案共約3000台、22億元，首批海軍部分去年已交貨，陸軍預計今年第一季交貨，交貨後還要接受目測與實際飛行兩階段測試，才會真正驗收。計畫今年出貨金額18億元，若驗收順利，中光電智能機器人有機會轉虧為盈。（記者陳梅英）

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