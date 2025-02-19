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盤勢分析》技術面轉強 靜待利空出盡

2025/02/19 05:30

三大法人進出金額及資券餘額（2/18）三大法人進出金額及資券餘額（2/18）

前天外資期貨空單大幅下降，淨空單部位低於3萬口，而美國最新晶片關稅政策尚未公布，多頭把握機會再攻，台積電（2330）股價連兩日轉強，帶動半導體、電子股買盤增溫，台股昨靠著台積電最後一盤拉高，加權指數終場上漲160.78點，收在昨最高23666.11點，成交量3394.91億元。

2/19除權、除息股票2/19除權、除息股票

三大法人昨合計買超逾79億元，其中外資買超81.6億元、投信賣超20.4億元、自營商買超18.6億元；外資台指期淨空單再減572口，累積外資台指期淨空單約2.89萬口。

外資及中資買賣超張數排行（2/18）外資及中資買賣超張數排行（2/18）

啟發投顧副總容逸燊分析，加權指數已創下蛇年以來新高，準備朝去年高點24000點大關挑戰，台積電昨往月線1100元挑戰，目前加權指數站穩23000點之上，若近日晶片關稅消息出現，極有可能利空出盡，台股本波拉回應該有機會告一段落。

外幣匯率行情表（2/18）外幣匯率行情表（2/18）

統一證券指出，台股技術面轉強，且外資期貨空單大幅下降，技術面、籌碼面轉為多頭氣氛，下週輝達財報可視為AI硬體關鍵指標；此外，烏俄戰爭即將停火，川普關稅戰動作頻頻，但對投資市場恐慌衝擊已遞減，加上供應鏈提前搶貨，基本面業績有望轉佳，台股維持偏多的高檔震盪格局，建議低檔承接、分批布局（記者卓怡君）

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