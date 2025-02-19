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晟德內線交易案 林榮錦夫婦起訴

2025/02/19 05:30

前晟德董座林榮錦(圖左)及其親友涉嫌內線交易被起訴，林榮錦透過晟德公司發出三點聲明。（資料照）前晟德董座林榮錦(圖左)及其親友涉嫌內線交易被起訴，林榮錦透過晟德公司發出三點聲明。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司晟德大藥廠（4123），於2019年及2021年分別宣布子公司豐華生技公開收購及出售部分澳優公司股權2案，未料晟德榮譽總裁林榮錦等人，涉於重大利多消息發布前，提前進場買股，其中，林榮錦及其妻子歐麗珠在處分澳優公司股份案中，擬制性獲利約251萬餘元，台北地檢署昨依違反證券交易法中的內線交易罪嫌，起訴林榮錦、歐麗珠、兒子林宏軒等7人。

林榮錦喊冤：將在法院還原事實真相

林榮錦昨委由律師發聲明，在檢方所指期間從未買進任何一張晟德股票，絕無內線交易，他家人的正當投資與他並無任何不法關聯，檢方突然將他起訴，實在令人遺憾，將在法院還原事實真相，讓證據說話。

檢方調查，晟德為在中國達成益生菌一條龍生產鏈，遂於2019年間宣布將與其他投資人參與英屬開曼群島Genlac Biotech公司的現金增資案，以支應Genlac在台成立錦新公司，並公開收購豐華股份；晟德時任研發處長蔡佩珍、林榮錦胞姊的配偶張政雄、晟德時任人力資源部副理林珮瑩及其丈夫葉修志4人涉嫌在重訊發布前後、禁止交易期間，使用相關公司或親友帳戶買賣股票。

晟德因看好澳優公司在中國嬰幼兒奶粉發展潛力，2014年起陸續以自身及子公司玉晟公司名義，取得澳優公司股權，後因中國中信農業產業基金管理有限公司，向林榮錦表達內蒙古伊利實業集團有意投資澳優公司，徵詢共同售股可能性，2021年間，晟德及玉晟決定出售澳優公司股權，林榮錦夫婦及其兒子、蔡佩珍在重訊發布前後，涉使用相關公司、親友帳戶買進股票，此部分林榮錦夫婦擬制性獲利251萬餘元、林宏軒實際獲利50萬餘元、蔡佩珍擬制性獲利約36萬餘元。

有「生技之神」之稱的林榮錦，在任職台灣東洋董事長期間曾被控掏空公司資產而被起訴，一審被判刑10年，二審改判無罪，最高法院2021年間撤銷原判決發回高等法院更審中。

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