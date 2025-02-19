日月光檳城五廠啟用 放眼國際客戶

日月光檳城廠將佈局機器人相關感測元件封測產能，廠區無塵室內也配置自動搬運的機器人設備。（記者洪友芳攝）

斥資百億建造 馬來西亞封測產能倍增

封測龍頭廠日月光投控昨日舉行旗下馬來西亞檳城五廠正式啟用典禮。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／馬來西亞檳城報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）昨日舉行旗下馬來西亞檳城五廠正式啟用典禮，此斥資3億美元（約新台幣100億元）的新廠預估可讓當地封測產能倍增；日月光營運長吳田玉表示，因應地緣政治與AI應用新商機，檳城廠將是國際客戶最佳選擇，主要布局機器人相關感測元件的封測產能。

日月光正式啟用檳城五廠，產能倍增迎AI新商機。（記者洪友芳攝）

檳城廠區員工人數逾6000名

日月光馬來西亞分公司總經理李貴文表示，檳城五廠涵蓋四廠設施是策略擴張計畫的一環，廠區由原100萬平方英尺倍增到200萬平方英尺，下階段將擴大至約340萬平方英尺。檳城廠區員工規劃再增加1500名，人數可超過6000名。

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地緣政治 日月光早已全球布局

吳田玉指出，供應鏈重組變化愈來越劇烈，地緣政治牽動國際客戶希望在台灣以外進行封測，日月光早已全球布局，現在反而有競爭優勢，檳城廠近兩年新增不少歐美、日本、韓國、大中華等國際客戶，未來會看需求持續擴充產能；因看好機器人市場商機，檳城廠預計布局車用相關電源管理晶片、機器人眼耳口鼻手的感測元件封測產能。

導入智慧製造 AIoT提升效率

日月光表示，檳城新廠代表智慧製造時代來到，利用工業4.0技術及工廠自動化解決方案導入智慧製造，透過AI進行異常檢測、大數據分析改善良率和優化生產流程，也透過人工智慧物聯網（AIoT）提升生產力與效率。

吳田玉並表示，看好雲端AI落地到邊緣運算的龐大商機，日月光決定斥資2億美元在高雄廠建置600X600大尺寸面板級扇出型封裝（FOPLP）產線，預計第二季底設備裝機、第三季試車，如果進行順利，明年第一季可望交出樣品給客戶認證；這是日月光看好先進封裝搶先布局的創舉。

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