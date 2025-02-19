晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞工退休難 勞保年金平均月領19344元

2025/02/19 05:30

2024年12月底勞保老年年金給付金額級距及人數2024年12月底勞保老年年金給付金額級距及人數

共187萬人領年金 逾半月領不到2萬 近18萬人低於1萬元

〔記者李靚慧／台北報導〕退休勞工每月可領多少？根據最新勞保老年年金請領統計，到二○二四年十二月底，共一八七萬餘人每月領取老年年金，平均月領一萬九三四四元，較二○二三年的一萬八八二四元多了五二○元；僅八二六九人每月可領超過四萬元，但近五十四％、逾百萬人每月領不到兩萬元，其中更有近十八萬人每月領不到一萬元。

根據統計，二○二四年領取勞保老年年金人數達一八七萬九二二人，平均請領年齡為六十一．四二歲。若看年齡區間，六十至六十四歲請領人數一○四萬七五二○人最多，約占五十六％，其次為五十五至五十九歲的四十萬七二二九人，約占二十一．八％，兩區間即高達七十七．八％。

勞工最關心的「退休後可領多少」？二○二四年底「平均」每位勞工月領一萬九三四四元，若分析請領區間，有超過百萬人、約五十三．七％每月領不到兩萬元，甚至其中有十七萬八九二七人，每月領不到一萬元。另有七十二萬八一五三人，每月可領兩萬至三萬元；十二萬九九七四人月領三萬至四萬元；月領四萬以上僅有八二六九人。

月領逾3萬大增 勞保財務更沉重

值得注意的是，二○二四年月領四萬元以上的人數，較二○二三年的三九六四人是大幅「翻倍」；月領三萬至四萬元的人數，也是二○二三年十萬五○○一人的一．二倍，這對已「收不抵支」的勞保財務負擔，可說更為沉重。

再以性別區分，男性月領金額仍高於女性，男性平均月領兩萬六八三元，女性平均僅領一萬八二二六元，差了二四五七元。

進一步分析投保年資，平均投保年資為二十九．九年，最多數勞工的投保年資在三十至三十四年，達五十萬八七○五人；平均投保薪資三萬八○二二元，但投保薪資四萬元以上人數達一○六萬二六一○人為最大宗，占總人數的五十六．八％。

官員表示，影響未來退休可領取年金的金額多寡，「投保薪資」及「投保年資」是兩大關鍵，即使年薪千萬，薪資上限仍為四萬五八○○元，因此只能「延後退休」或是提早開始工作。

依照公式，勞保年資達四十七年以上，以最高投保薪資加計「展延年金」，每月年金給付就超過四萬元；勞保局官員提醒，學生族在學期間打工，只要有工作就要投保勞保，因為年資都可計算，就可為未來退休預作準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財