勞工退休難 勞保年金平均月領19344元

2024年12月底勞保老年年金給付金額級距及人數

共187萬人領年金 逾半月領不到2萬 近18萬人低於1萬元

〔記者李靚慧／台北報導〕退休勞工每月可領多少？根據最新勞保老年年金請領統計，到二○二四年十二月底，共一八七萬餘人每月領取老年年金，平均月領一萬九三四四元，較二○二三年的一萬八八二四元多了五二○元；僅八二六九人每月可領超過四萬元，但近五十四％、逾百萬人每月領不到兩萬元，其中更有近十八萬人每月領不到一萬元。

根據統計，二○二四年領取勞保老年年金人數達一八七萬九二二人，平均請領年齡為六十一．四二歲。若看年齡區間，六十至六十四歲請領人數一○四萬七五二○人最多，約占五十六％，其次為五十五至五十九歲的四十萬七二二九人，約占二十一．八％，兩區間即高達七十七．八％。

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勞工最關心的「退休後可領多少」？二○二四年底「平均」每位勞工月領一萬九三四四元，若分析請領區間，有超過百萬人、約五十三．七％每月領不到兩萬元，甚至其中有十七萬八九二七人，每月領不到一萬元。另有七十二萬八一五三人，每月可領兩萬至三萬元；十二萬九九七四人月領三萬至四萬元；月領四萬以上僅有八二六九人。

月領逾3萬大增 勞保財務更沉重

值得注意的是，二○二四年月領四萬元以上的人數，較二○二三年的三九六四人是大幅「翻倍」；月領三萬至四萬元的人數，也是二○二三年十萬五○○一人的一．二倍，這對已「收不抵支」的勞保財務負擔，可說更為沉重。

再以性別區分，男性月領金額仍高於女性，男性平均月領兩萬六八三元，女性平均僅領一萬八二二六元，差了二四五七元。

進一步分析投保年資，平均投保年資為二十九．九年，最多數勞工的投保年資在三十至三十四年，達五十萬八七○五人；平均投保薪資三萬八○二二元，但投保薪資四萬元以上人數達一○六萬二六一○人為最大宗，占總人數的五十六．八％。

官員表示，影響未來退休可領取年金的金額多寡，「投保薪資」及「投保年資」是兩大關鍵，即使年薪千萬，薪資上限仍為四萬五八○○元，因此只能「延後退休」或是提早開始工作。

依照公式，勞保年資達四十七年以上，以最高投保薪資加計「展延年金」，每月年金給付就超過四萬元；勞保局官員提醒，學生族在學期間打工，只要有工作就要投保勞保，因為年資都可計算，就可為未來退休預作準備。

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