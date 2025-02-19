5年金檢160次 央行打炒房收3效

5年7次打炒房、160次專案金檢，央行房市管制三大效益顯現。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新報告指出，自二○二○年以來，七度調整選擇性信用管制措施，並搭配辦理金融機構不動產業務專業金檢共一六○次，逐漸加重的管制力道，已有三大成效顯現，包括投機交易需求下降、房市交易縮減；民眾對房價看漲的預期心理趨緩；無自用住宅民眾購屋貸款餘額占比上升等。

投機交易、看漲預期降 無自宅貸款餘額占比升

立委黃珊珊先前提案，請央行兩個月內，就「如何精進不動產信用管制措施檢討及近五年實施金融檢查狀況」，向立法院財政委員會提出書面報告；報告昨出爐。

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報告指出，為配合行政院「健全房地產市場方案」與七度調整信用管制措施，過去五年除每月要求金融機構申報各項不動產抵押貸款統計表，進行場外監控外，截至今年一月底止，專案金檢次數共計達一六○次，檢查對象涵蓋銀行、信用合作社、農會信用部、壽險公司、中華郵政公司壽險處及票券公司。

金檢重點在檢視各項不動產貸款的核貸條件，如貸款成數、寬限期等，有無違反規定，並嚴查金融機構辦理不動產貸款後的資金流向；針對不動產貸款集中、利率訂價、購地貸款久未動工情形與成因等特定議題，也會進行專案查核。

在逐步加重信用管制措施力道與積極金檢下，打炒房成效已逐漸顯現。

包括自去年下半年起房市交易開始降溫，全國買賣移轉棟數年增率由去年七月三十一．八％降至十二月負十一．七％；銀行購置住宅貸款年增率由去年八月十一％降至十二月的十．四％。

民眾對房價看漲預期心理趨緩。根據國泰金「國民經濟信心調查」，民眾購屋意願指數降回二○二三年初水準；中經院營造暨不動產業對未來六個月景氣狀況指數於去年五月後走低，十二月降至四十四．二％。

另無自用住宅民眾購屋貸款餘額占購置住宅貸款餘額比率，由二○二三年一月五十七％，升至去年十二月六十一．四％，顯示信用資源優先提供無自用住宅者。

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