小沈深陷柯案 旗下2開發案拚自救

中工、亞太工商聯合作興建的豪宅案「陶朱隱園」，在使用執照取得七年後、總算首度公開銷售。（記者徐義平攝）

記者徐義平／特稿

威京集團主席沈慶京因深陷京華廣場（前身京華城）案，仍處羈押狀況，集團旗下各企業只能力拚自救，開始加快腳步回收已投入資金，尤其是集團手握的北市兩大建案的聯貸金額都不小，包括陶朱隱園、京華廣場兩大開發案，今年初起頻頻有新動作。

一月中，中石化旗下的鼎越開發為求讓「京華廣場」能夠續建，拋出暫緩執行二十％容積獎勵的想法；緊接著二月中，中工、亞太工商聯合作興建的豪宅案「陶朱隱園」，在使用執照取得七年後、總算首度公開銷售。

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拉回二○一九年，中石化旗下的鼎越開發以三七二億餘元標下「京華城」，原本預定二○二三年就要完工，但因容積率問題導致推案延宕，如今又爆發容積率弊案疑雲，建案完工時間遙遙無期。

該開發案當初以土地為擔保品的聯貸總金額設定為一四九億元，還款壓力其實不小，加上土地又被裁准扣押，台北市政府持續祭出對該建案不予勘驗，能否續蓋仍是未知數，中石化被迫在一月中拋出暫緩執行二十％容積獎勵，期望能夠打破開發案陷入停工的僵局。

「陶朱隱園」當初聯貸金額也是接近百億元，但自從二○一八年取得使用執照後，始終沒有成交資訊，除了自家人「作價」成交一戶外，一放就是七年，最近終於發布公開銷售訊息。

威京集團手握兩大開發案都坐落在北市精華地段，絕對有其價值，但也因捲入前北市長柯文哲風暴，一個是何時能續蓋都還不清楚，更別說是預售；另一個是話題始終熱過買氣。隨著兩大開發案的聯貸還款壓力越來越沉重，後續能否及時出售以解資金燃眉之急，仍有待觀察。

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