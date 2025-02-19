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獲使照7年 陶朱隱園每坪300萬起開賣

2025/02/19 05:30

「陶朱隱園」小檔案「陶朱隱園」小檔案

對比過往喊出單價上看800萬 售價與區域內豪宅看齊

〔記者徐義平／台北報導〕使用執照已經取得達七年，知名豪宅「陶朱隱園」近期總算要公開銷售。外界最好奇的房價，目前得知低樓層每坪成交價設定在三百萬元起，單戶三百坪、一戶總價九億元起跳；對比過往數度喊出每坪六到八百萬元、總價逾十八億元，房產業者形容，該豪宅房價算是「重返凡間」，與區域內豪宅價看齊。

據透露，陶朱隱園一直都有未公開「潛銷」，且累積上百組潛在買家賞屋，但因整體公設還未完工，即便有買家出價也要等到公設調整到達定位才能賣，光是庭院調整就耗時三年，目前公設幾乎已調整到定位，才會此時公開銷售。

過去曾有買家出價，主要看上低樓層戶別，因為從室內看出去就是庭院樹梢，就像身處森林、且隱私佳；不過，該買家希望以私法人的名義購買，雖然每坪出價高過三百萬元，但因「平均地權條例」修正案上路後，私法人購買住宅需要預先取得許可，這部分因無法掌控，這位買家只好退回觀望。

由威京集團旗下亞太會館打掉重建的陶朱隱園，坐落於台北市松高路上，基地約二四六八坪，為地上二十一層、地下四層的豪宅建案，總戶數四十戶，一層兩戶，每戶約三百坪；目前八、九樓各耗資一億、兩億元規劃一戶實品屋，單一戶實品屋的裝潢、擺設等總費用幾乎是北市一戶高價住宅的總價。

9樓實品屋 豪宅大師杜康生打造

裝潢擺設費 等同北市一戶高價宅

據了解，九樓實品屋是豪宅御用大師杜康生親手打造，室內照片罕見曝光，包括室內規劃藝術廊道，並在廊道擺設一座價值五百萬元、德國國寶瓷器品牌MEISSEN大型瓷偶藝術品「孔雀」，餐廳吊燈是選用義大利手工打造的VILLARI孔雀羽毛樣式，另在浴室擺放兩盞LV燈籠。

早在二○一九年七月，陶朱隱園即首見過戶資料，揭露每坪單價逾六百萬元，買主是威京開發孫公司的承耀，「天價」買陶朱隱園其實是「自家人」。

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