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財經青紅燈》東洋穩賺不賠

2025/02/18 05:30

台灣東洋藥品拿下衛福部增購10萬劑公費流感疫苗的標案。（資料照，台灣東洋藥品提供）台灣東洋藥品拿下衛福部增購10萬劑公費流感疫苗的標案。（資料照，台灣東洋藥品提供）

■陳永吉

知名藝人因為感染流感併發肺炎驟逝，使得國內疫苗打氣直線上升，在公費流感疫苗用罄下，疾管署加購10萬劑公費疫苗給民眾施打，上週宣布由國內藥廠台灣東洋（4105）得標，不過這次的疫苗標案，倒是引起產業界熱議。

疾管署在上週三公布此標案共有兩家廠商投標，東洋投標金額1270.5萬元，外商賽諾菲2460萬元，因為疾管署另外代購5千劑，所以換算東洋每劑得標金額僅121元、賽諾菲是232元，價差將近一半，到底東洋這個算盤怎麼撥的？

公費疫苗打完，疾管署理論上要再火速買到疫苗，難度很高，業界之前分析，跟自費市場還有30萬劑的賽諾菲取貨是最快的捷徑，所以卓揆在還沒開標前才會說大概需花費2300萬元採購，就是直接用賽諾菲去年投標的每劑標價232元計算，而賽諾菲大概也覺得沒人有產品可以競爭，所以出了跟去年投標時一樣的價碼，只是沒想到殺出東洋這個程咬金，價格少了近一半，賽諾菲煮熟的鴨子飛了，如果接下來自費疫苗打氣停滯，賽諾菲剩下的疫苗只能報廢，真是虧大了。

至於台灣東洋用這個價錢得標，看起來是賺不到錢，但是輸了裡子沒關係，東洋順勢幫其代理的疫苗原廠CSL seqirus處理掉可能在幾個月後要報廢的疫苗，更幫疾管署省下一千多萬元的預算，把裡子做給了政府，說不定今年的公費疫苗採購量，不用像去年被外商擠掉這麼多數量。

而最大的好處是，東洋這幾年積極切入國內疫苗市場，「細胞型流感疫苗」知名度尚未全部打開，去年又新引進給65歲以上長者施打的「含佐劑流感疫苗」，保護期長達9個月，主推自費市場，目標推進公費市場，這次順便送給台北市1000劑；所以這10萬劑疫苗，對東洋來說是既試水溫又打廣告，雖說這次裡子沒賺到，但實則是多贏，簡直就是穩賺不賠！

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