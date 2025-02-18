盤勢分析》外資空單大減 本週變數仍多

外資匯率行情表（2/17）

美國大型科技股上週五走強，籠罩在川普晶片關稅陰霾的台股暫獲喘息空間，連日受壓的台積電（2330）昨股價回神反彈2.36%，半導體族群轉強，聯發科（2454）、鴻海（2317）助攻，機器人族群續強，加權指數大漲352.72點，收在23505.33點，成交量約3718億元，重新收復5日線與10日線。

三大法人進出金額及資券餘額（2/17）

三大法人昨同步買超約328億元，其中外資買超247.2億元、投信買超46.2億元、自營商買超34.5億元；外資台指期淨空單昨大減5823口，累積外資台指期淨空單約2.94萬口。

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外資及中資買賣超張數排行（2/17）

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，雖然上週台股受到川普晶片與關稅言論影響，但全球金融市場近日對於對等關稅反應相對平靜，有利空鈍化跡象，且本週國內關注國防特別預算達GDP3%目標、烏俄停火談判，及川普是否宣布實施晶片關稅等，建議近期以低檔承接、分批布局、汰弱留強為主。

2/18除權、除息股票

台新投顧副總黃文清指出，台股昨最高點大致上已回補農曆年前的跳空缺口，至於川普的關稅政策，市場目前解讀是未來仍有協商空間，但還是要留意川普政策的不確定因素，後續以震盪盤堅的可能性較高。

（記者卓怡君）

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