泓德能源私募 日本三菱電機成大股東

泓德能源與日本三菱電機昨日正式簽署合資協議及私募股權投資協議。 （業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕一箭雙鵰！泓德能源（6873）昨召開董事會，不僅通過與日本三菱電機等夥伴在日本共同設立合資公司，推動日本再生能源業務，同時，三菱電機也參與泓德能源首次私募案、金額約6.8億元，成為泓德能源前十大股東，持股比重超過3%。

泓德能源表示，合資公司預計今年4月正式成立，泓德能源以在儲能與再生能源案場開發、智慧電力交易及綠電媒合的經驗，加上三菱電機自主研發的能源管理系統套裝軟體，及其在日本市場的深厚資源等，共同推動再生能源及電網儲能業務。

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同時，三菱電機也參與泓德能源首次私募案，投資約6.8億元，約取得泓德能源3.07%股權，成為前十大股東。泓德能源指出，雙方透過台日兩地股權合作與日本綠能市場布局，進一步深化互助互利的長期夥伴關係，更促使三菱電機考量與泓德能源持有的日本光電案場簽定企業能源採購協議（CPPA），提升再生能源採購規模。

泓德能源日本子公司成立於2023年9月，目前在日本光電及儲能總開發量目標超過3GW，此外，泓德日本擬與另類投資管理公司Brawn Capital合作，計畫投資約新台幣12.39億元在北海道札幌市設置50MW儲能案場「Project Hikari」，此項目由Brawn Capital開發，建置及案場維運則由北海道電工負責，預計今年底併網，未來可望貢獻穩定的海外營收及獲利。

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