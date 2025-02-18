ETF首分割 元大台灣50 每張4萬元有找

0050分割案來了! 4/2-4/21日進行電子投票。（擷取自官網）

可望一拆五 0050料將成為今年市場吸金神器

〔記者張慧雯／台北報導〕國內首檔ETF分割案出爐！繼去年反分割ETF成功後，元大投信昨宣布元大台灣50ETF（0050）分割案預計於4月2日至4月21日進行電子投票，4月24日召開受益人會議，若分割案通過，將採回到發行價36.98元以上的最大整數倍為分割倍數，目前預估為5倍，「1拆5」後，每單位ETF價格可望降至40元左右。

先投表決票 再召開受益人會議

0050昨收盤上漲2.95元、以196.95元作收、漲幅約1.52%，成交量為1.1萬張，由於目前一張0050市價近20萬元，元大投信自去年即研擬0050分割案，今年1月更率先宣布調降費用率，市場預期0050將成為今年市場吸金神器。

請繼續往下閱讀...

元大投信指出，針對0050分割議案，受益人4月1日起將收到開會通知書，可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），也可回郵寄回受益人會議表決票，電子投票時間為4月2日早上7點至4月21日23點59分止，郵寄投票則至4月21日下午16點30分止，4月24日以書面方式召開受益人會議。

至於分割議案是否通過，元大投信指出，須經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數半數以上的受益人出席，且出席受益人表決權總數半數以上同意。

若分割案通過，0050將以受益人會議當日（24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上的最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整，目前預估為5倍，也就是說分割後一張0050價格將不到4萬元。

總資產價值不變 投資人免驚

0050受益人不用擔心持股市值縮水，以持有一張0050為例，分割前總資產價值若為20萬元，以5倍進行分割，持有張數將從1張變成5張，單位淨值變成40元，但總資產價值依然為20萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法