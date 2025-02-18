烏俄戰爭若停火 長榮航：航程縮短助減碳

長榮航空總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普盼望烏俄戰爭在4月20日前停火，長榮航空（2618）總經理孫嘉明說，若烏俄停火，在油料成本降低、載客人數增加下，將有利於航空業的 營運表現。

飛歐航程回到戰前13小時 油料成本可節省17~18%

孫嘉明說，烏俄戰爭前，台灣飛航西伯利亞領空到歐洲約13個小時，戰爭爆發後，航線南移，整個航程約15.5個小時，預期停火後，航程恢復到戰前，油料成本可節省17%~18%。

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預期戰後烏克蘭商務客回流

孫嘉明指出，除油料成本降低外，載客人數也會增加，主要是考量飛航時間、油料，目前旅客人數有被控制，例如台北飛紐約，以往一個航班約300人，目前則控制在240人以下，若航程恢復到戰前，載客數量就可以恢復。另外，長榮航將與波蘭航空共掛班號飛往華沙，預期戰後，烏克蘭將有較多的商務客，有助提升華沙航點的載客率。

孫嘉明表示，戰後除油料成本降低、載客率拉高外，更重要的是航程縮短，有助於節能減碳。

展望今年，孫嘉明表示，疫後旅運需求強勁，民航局預估今年旅客成長仍有10%，預估客運價格還會維持相當不錯的水準；貨運方面，長榮航去年4月取得一架新交的貨機，在新增運能下，今年貨運營收仍會成長，至於價格走勢，則須看市場供需。

針對川普簽署對等關稅是否影響物流，孫嘉明指出，在貿易量持續成長帶動下，物流需求仍在，只是轉移到不同市場，且對等關稅不會馬上發生，轉移生產線也不是「今天講、明天轉」，轉移的成本會造成美國通膨。

中國小額包裹 數量慢慢恢復

至於美國對中國包裹「小額豁免」條款髮夾彎一事，孫嘉明表示，川普要對中國小額包裹取消關稅豁免，預估要等到相關系統有辦法處理才能實施，即使加稅，考量產品本身價格低廉，預估市場需求還是存在。

孫嘉明說，取消「小額豁免」的1~2天，確實有些香港包機取消，但恢復後，貨量又慢慢恢復，目前一公斤空運價格大約是8、9美元，約新台幣261元至294元。

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