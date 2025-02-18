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北市大安逾40年老套房 每坪仍破百萬

2025/02/18 05:30

內政部實價網資訊，北市大安區出現多筆屋齡逾40年的套房，每坪單價破百萬元。（資料照，永慶房產集團提供）內政部實價網資訊，北市大安區出現多筆屋齡逾40年的套房，每坪單價破百萬元。（資料照，永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕幾乎每四個危老案就有一個在台北市，加上北市新屋供給量少，促使老公寓、高齡大樓的房價並未因屋齡變老而往下掉，反而還跟著新屋上漲。根據內政部實價網資訊，北市大安區出現多筆屋齡逾四十年的套房，每坪單價不旦破百萬元，甚至還超過一二○萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高齡套房若是地段好，可帶來不錯的租金效應，因此房價仍相對保值，尤其套房都是看總價，這幾年租金走揚，房價也會有一定支撐。

根據實價網最新揭露，北市大安區忠孝東路四段「香苑大廈」屋齡約四十八年，去年十二月揭露三樓兩戶套房實價，其中單戶總價一二五○萬元、坪數約十．○三坪，每坪約一二五萬元；忠孝東路四段「中聯忠孝商業大樓」，屋齡約四十二年，去年十二月揭露九樓總價一五三○萬元、坪數十二．六八坪，每坪約一二○．七萬元。

此外，北市忠孝東路四段一八一巷「永嘉大廈」，屋齡已達五十六年，去年四月揭露三樓其中一戶總價一○二○萬元、坪數約八．三坪，每坪約一二二．八萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，忠孝東路四段是精華東區商圈，即便零售市場因新商業設施、新商圈崛起以及觀光轉型而受衝擊，但地段價值仍高，尤其透過都更、危老途徑改建成豪宅具市場支撐，因此中古屋市場有水漲船高的趨勢。

房市專家何世昌指出，台北市因房價高，「總價市場」的現象更加顯著，想要擠進台北市中心的購屋族或瞄準明星學區的父母，就會鎖定超小坪數的套房產品。在高房價浪潮下，「買得起」遠比「買得大」更重要，低總價、高單價的房型仍保有不錯的身價。

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