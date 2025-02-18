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業界最寬敞椅距 長榮航第4代豪經艙亮相

2025/02/18 05:30

長榮航空昨發表第四代豪華經濟艙，由孫嘉明總經理（左四）、廖至維首席副總經理（右四）、陳耀銘發言人（左三）及蕭錦隆副總經理（右三）共同揭幕，嶄新設計的座椅正式亮相。（長榮航空提供）長榮航空昨發表第四代豪華經濟艙，由孫嘉明總經理（左四）、廖至維首席副總經理（右四）、陳耀銘發言人（左三）及蕭錦隆副總經理（右三）共同揭幕，嶄新設計的座椅正式亮相。（長榮航空提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕長榮航空十七日舉辦「專注進化．從心出發—長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，長榮航空首次將全新豪華經濟艙導入波音七八七—九客機，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙等服務。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空做為全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，多年來專注旅客需求為導向推動創新，引領業界潮流，第四代座椅除延續前三代豪華經濟艙的理念，以旅客的舒適感為核心，結合時尚與功能，展現長榮航空在服務創新與細節打造上的不懈追求。

配備全新豪華經濟艙的波音七八七—九客機將率先投入桃園—雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

第四代豪華經濟艙座椅共設有二十八席座位，採二—三—二格局，前後椅距長達四十二英寸，為業界最寬敞椅距。椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以五英寸後傾實現等同於八英寸的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。座椅配備目前業界最大的十五．六吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備一一○V AC與USB複合式插座，以滿足現代旅客的多元需求。

長榮航空全新座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添使用便利性，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，方便旅客收納和取用隨身物品。

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