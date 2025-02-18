國民黨喊核電延役修法 經部：核廢處理是關鍵

國民黨喊話要修法讓核電延役，經濟部表示，尊重國會權責，但核安重於一切。（資料照）

〔記者施曉光、廖家寧／台北報導〕國民黨喊話要修法讓核電延役，把現行的「非核家園」政策修改為「非碳家園」。經濟部表示，尊重國會權責，但核安重於一切，國民黨主席朱立倫過去主張「核安重於一切，先解決核廢料最終貯存地」，凸顯核廢能否妥善處理，是核電社會溝通的關鍵議題。

國民黨智庫昨召開「二○二五民生議題調查系列：能源政策民調發布會」，擔任智庫董事長的國民黨主席朱立倫指出，國民黨在立法院新會期將推動修正「電業法」，成立一個獨立專業的能源監督委員會，修正「核子反應器設施管制法」，將核電廠使用年限從四十年延長為六十年，並修正「氣候變遷因應法」與「環境基本法」，把現行的「非核家園」政策修改為「非碳家園」。

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國民黨智庫執行長柯志恩則指出，根據智庫近日委外民調結果顯示，有七成七的民眾支持成立獨立專業的能源監督委員會，只有一成二的民眾不支持，有七成三民眾支持核能延役，只有二成民眾不支持，非核家園改為非碳家園則有五成七民眾支持，二成五民眾不支持。

經濟部對此表示，朝野共同面對核廢的各階段處理非常重要，過去台電推動核廢料乾貯，光是核一的水保變更及核二的逕流廢水等申請，就分別被退了十多次，曾任新北市長的朱立倫應非常清楚困難所在。

若逾年限 核安須通盤性檢視

經濟部表示，核安絕不能打折，核電廠延役須經過同儕審查及核安會的安全審查，由於許多機械、電氣、儀控等設備及結構物件，是依四十年的使用期限設計製造，若要超過年限，須通盤性盤點與檢視。

經濟部也表示，樂見在野黨支持減碳、淨零排放的方向，包括再生能源的推動及最重要的減少燃煤、燃油的行動，也盼獲在野黨支持，包括台中電廠增氣減煤，及基隆協和電廠的增氣換油，更需要在野黨執政的地方政府支持。

經濟部強調，能源署依電業法推動業務，電業法所設置的管理相關單位，其外部委員比率均超過五成，已具備一定程度的獨立性，包括電價審議會有五十三％、可靠度審議會五十九％、爭議調處審議會六十％、電力韌性辦公室則全數為外部委員。

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